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"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу
"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T16:58
2026-11-05T16:58
2026-11-05T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного высшего образования, чтобы они могли реализовать себя на гражданской службе."У нас идет программа "Время героев" для ребят, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Мы ищем, находим и организуем подготовку для бойцов, которые хотят попробовать себя и в гражданской сфере, послужить отечеству так же, как они это делают в условиях боевой обстановки. Но проблема заключается в том, что в программу "Время героев" — и в первый поток, и во второй поток мы отбираем только тех бойцов, у которых есть высшее образование. И хотя бы какой-то опыт организаторской, административной работы", — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.При этом, по словам президента, на линии боевого соприкосновения немало бойцов без законченного высшего образования.Президент поручил Администрации президента проработать вопрос создания такой программы и призвал правительство подключиться к этой совместной работе.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона СтаростинаУчастник СВО стал замминистра спорта КрымаХочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
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время героев, владимир путин (политик), ветераны сво, новости, россия
"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу
Путин поручил создать новую программу "Время героев" для бойцов без высшего образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного высшего образования, чтобы они могли реализовать себя на гражданской службе.
"У нас идет программа "Время героев" для ребят, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Мы ищем, находим и организуем подготовку для бойцов, которые хотят попробовать себя и в гражданской сфере, послужить отечеству так же, как они это делают в условиях боевой обстановки. Но проблема заключается в том, что в программу "Время героев" — и в первый поток, и во второй поток мы отбираем только тех бойцов, у которых есть высшее образование. И хотя бы какой-то опыт организаторской, административной работы", — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
При этом, по словам президента, на линии боевого соприкосновения немало бойцов без законченного высшего образования.
"И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия. Чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт. <…> и вот для этой категории наших ребят должна быть создана специальная программа", — подчеркнул Путин.
Президент поручил Администрации президента проработать вопрос создания такой программы и призвал правительство подключиться к этой совместной работе.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.
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