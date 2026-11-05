https://crimea.ria.ru/20261105/vremya-geroev-bez-vuza--putin-poruchil-sozdat-novuyu-programmu-1160808311.html

"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу

"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу - РИА Новости Крым, 05.11.2026

"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T16:58

2026-11-05T16:58

2026-11-05T16:58

время героев

владимир путин (политик)

ветераны сво

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного высшего образования, чтобы они могли реализовать себя на гражданской службе."У нас идет программа "Время героев" для ребят, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Мы ищем, находим и организуем подготовку для бойцов, которые хотят попробовать себя и в гражданской сфере, послужить отечеству так же, как они это делают в условиях боевой обстановки. Но проблема заключается в том, что в программу "Время героев" — и в первый поток, и во второй поток мы отбираем только тех бойцов, у которых есть высшее образование. И хотя бы какой-то опыт организаторской, административной работы", — сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.При этом, по словам президента, на линии боевого соприкосновения немало бойцов без законченного высшего образования.Президент поручил Администрации президента проработать вопрос создания такой программы и призвал правительство подключиться к этой совместной работе.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона СтаростинаУчастник СВО стал замминистра спорта КрымаХочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

время героев, владимир путин (политик), ветераны сво, новости, россия