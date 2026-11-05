https://crimea.ria.ru/20261105/vosem-sotrudnikov-mchs-rossii-v-krymu-nagrazhdeny-za-muzhestvo-i-professionalizm-1160796064.html

Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализм

Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализм - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализм

В Крыму восемь сотрудников Главного управления МЧС России наградили за мужество и профессионализм. Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия,... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:20

2026-11-05T12:20

2026-11-05T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму восемь сотрудников Главного управления МЧС России наградили за мужество и профессионализм. Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства, сообщили в региональном Главке МЧС.Государственные награды вручили глава Крыма Сергей Аксенов вместе с председателем Госсовета Владимиром Константиновым.Так, за мужество, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при проведении сложнейшей поисково-спасательной операции в пещерах Голубиная и Красная, начальник поисково-спасательной группы Антон Малукало и спасатель Специализированного отряда Юрий Циперович награждены медалью "За мужество и доблесть". Эта операция проходила в экстремальных условиях подземелья, где каждый шаг был связан с риском для жизни.Медалью "За мужество и доблесть" также отмечен заместитель начальника службы пожаротушения Главного управления Алексей Зиненко за ликвидацию крупного лесного пожара в Ялте в августе текущего года.Государственными наградами Республики Крым - медалями "За доблесть на пожаре" были отмечены сотрудники: Виктор Белик (Белогорск), Сергей Галич (Симферополь), Артем Горбанев (Симферополь), Алексей Ислямов (Бахчисарай), Дмитрий Рындич (Ялта).Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов отметил государственными наградами РК шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" за оказание помощи туристам в Красной пещере под Симферополем.29 сентября группа туристов пропала в Красной пещере под Симферополем. К спасательной операции привлекали десятки людей – три группы сотрудников МЧС работали под землей. В какой-то момент обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поисках. Тем не менее всех четверых пропавших в пещере туристов обнаружили и вывели на поверхность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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