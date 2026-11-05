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В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона
В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона
В Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось здание на автозаправке и поврежден жилой дом, информирует утром в... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:31
2026-11-05T09:31
атаки всу
краснодарский край
новости сво
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось здание на автозаправке и поврежден жилой дом, информирует утром в четверг оперштаб Кубани.Обломки беспилотников обнаружены. Пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом, Кубанью и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные отразили атаку с воздухаВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школаСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
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РИА Новости Крым
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атаки всу, краснодарский край, новости сво, пожар, происшествия
В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона

В Темрюкском районе Кубани произошел пожар на АЗС из-за падения обломков БПЛА – оперштаб

09:31 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось здание на автозаправке и поврежден жилой дом, информирует утром в четверг оперштаб Кубани.
"В поселке Ильич в результате падения фрагментов БПЛА на автостоянке загорелось административное здание. Пожар оперативно ликвидировали. В станице Старотитаровской обломки повредили кровлю частного домовладения.
Обломки беспилотников обнаружены. Пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом, Кубанью и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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