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В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными
В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными
В Симферополе на троллейбусные маршруты временно поставят автобусы в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T16:03
2026-11-05T16:03
транспорт
общественный транспорт
троллейбус
крымтроллейбус
симферополь
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на троллейбусные маршруты временно поставят автобусы в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".По маршруту № 4 "Марьино – 7-я горбольница" для обслуживания направления предусмотрены автобусный маршрут № 54 – до 8 единиц с продлением от гостиницы "Арго" до Марьино.Маршрут № 4А "Марьино – Арабатская (кольцо)" на период действия режима ЧС не обслуживается. Альтернативное обслуживание обеспечивают:№ 54 – 8 единиц;№ 41 – 10 единиц;№ 63 – 6 единиц;№ 70 – 7 единиц.Маршруты № 54, 41 и 63 дублируют от Марьино до площади Куйбышева, маршрут № 70 – от Арабатской до площади Куйбышева.По маршруту № 5 "Новоромановка – мкрн. Загородный" для компенсации движения предусмотрены автобуснык маршруты:№ 10 – 12 единиц;№ 61 – 20 единиц;№ 62 – 4–5 единиц.По маршруту № 6 "Марьино – Почтамт" – автобус №65 – 8 единиц. По маршрут № 7 "Свобода – рынок "Балаклавский" – автобусы № 3, 6, 25, 30 и 62. Троллейбусный маршрут № 9 "пгт. Аэрофлотский – 7-я горбольница" временно обслуживают автобусы № 9, 91, 94, 98. Маршрут № 10 "Аэропорт "Заводское" — Арабатская (кольцо)" - №10, 67, 70, 81.Для замещения троллейбусного сообщения по троллейбусному маршруту № 15 "Марьино — ул. Маршала Жукова" выйдут 2 автобуса – № 5 и 11, по троллейбусному маршруту № 16 "Марьино — РКБ им. Н.А. Семашко" – № 95, по маршрут № 17 "Аэропорт – Хошкельды" – № 49 и 100. Дополнительно организуется заезд маршрута № 100 в новый аэропорт в утренние и вечерние часы пересменки.На троллейбусный маршрут № 21 "Ж/д вокзал — Перевальное (кольцо)" выделено 3 автобуса большого класса, а также предусмотрены замещающие автобусные маршруты № 386-23, № 320-23, № 347-23.В Крыму ограничена подача электроэнергии из-за очередной аварии на сетях за пределами полуострова, сообщил ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Троллейбус дружбы" будет курсировать по Симферополю 10 днейВ Симферополе остановили троллейбусыВ Крыму на пригородный троллейбусный маршрут №21 поставили три автобуса
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транспорт, общественный транспорт, троллейбус, крымтроллейбус, симферополь, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными

В Симферополе троллейбусы временно заместят автобусами из-за дефицита электричества

16:03 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на троллейбусные маршруты временно поставят автобусы в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымтроллейбус".
"Если ограничения электроснабжения сохранятся и движение троллейбусов по отдельным маршрутам окажется невозможным, предприятие организует замещение троллейбусного сообщения автобусами", – сказано в сообщении.
По маршруту № 4 "Марьино – 7-я горбольница" для обслуживания направления предусмотрены автобусный маршрут № 54 – до 8 единиц с продлением от гостиницы "Арго" до Марьино.
Маршрут № 4А "Марьино – Арабатская (кольцо)" на период действия режима ЧС не обслуживается. Альтернативное обслуживание обеспечивают:
№ 54 – 8 единиц;
№ 41 – 10 единиц;
№ 63 – 6 единиц;
№ 70 – 7 единиц.
Маршруты № 54, 41 и 63 дублируют от Марьино до площади Куйбышева, маршрут № 70 – от Арабатской до площади Куйбышева.
По маршруту № 5 "Новоромановка – мкрн. Загородный" для компенсации движения предусмотрены автобуснык маршруты:
№ 10 – 12 единиц;
№ 61 – 20 единиц;
№ 62 – 4–5 единиц.
По маршруту № 6 "Марьино – Почтамт" – автобус №65 – 8 единиц. По маршрут № 7 "Свобода – рынок "Балаклавский" – автобусы № 3, 6, 25, 30 и 62. Троллейбусный маршрут № 9 "пгт. Аэрофлотский – 7-я горбольница" временно обслуживают автобусы № 9, 91, 94, 98. Маршрут № 10 "Аэропорт "Заводское" — Арабатская (кольцо)" - №10, 67, 70, 81.
Для замещения троллейбусного сообщения по троллейбусному маршруту № 15 "Марьино — ул. Маршала Жукова" выйдут 2 автобуса – № 5 и 11, по троллейбусному маршруту № 16 "Марьино — РКБ им. Н.А. Семашко" – № 95, по маршрут № 17 "Аэропорт – Хошкельды" – № 49 и 100. Дополнительно организуется заезд маршрута № 100 в новый аэропорт в утренние и вечерние часы пересменки.
На троллейбусный маршрут № 21 "Ж/д вокзал — Перевальное (кольцо)" выделено 3 автобуса большого класса, а также предусмотрены замещающие автобусные маршруты № 386-23, № 320-23, № 347-23.
В Крыму ограничена подача электроэнергии из-за очередной аварии на сетях за пределами полуострова, сообщил ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.
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ТранспортОбщественный транспортТроллейбусКрымтроллейбусСимферопольОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в Крыму
 
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