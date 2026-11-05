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В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали

В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали

Жилой частный дом горит в Симферополе на площади 100 квадратных метров, эвакуированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T11:16

2026-11-05T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жилой частный дом горит в Симферополе на площади 100 квадратных метров, эвакуированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.По данным ведомства, утром в четверг в МЧС поступил сигнал о задымлении в доме на улице Залесская. К месту происшествия были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части.Звено газодымозащитной службы эвакуировало двух человек.Пожар оперативно локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в ведомстве.К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах" В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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