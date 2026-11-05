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В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали
В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали
Жилой частный дом горит в Симферополе на площади 100 квадратных метров, эвакуированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:16
2026-11-05T11:16
2026-11-05T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жилой частный дом горит в Симферополе на площади 100 квадратных метров, эвакуированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.По данным ведомства, утром в четверг в МЧС поступил сигнал о задымлении в доме на улице Залесская. К месту происшествия были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части.Звено газодымозащитной службы эвакуировало двух человек.Пожар оперативно локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в ведомстве.К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах" В Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме В Крыму на трассе "Таврида" на ходу загорелся грузовик
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Симферополе горит жилой дом – двух человек эвакуировали
В Симферополе горит жилой дом на площади 100 "квадратов" – два человека эвакуированы
11:16 05.11.2026 (обновлено: 11:17 05.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жилой частный дом горит в Симферополе на площади 100 квадратных метров, эвакуированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
По данным ведомства, утром в четверг в МЧС поступил сигнал о задымлении в доме на улице Залесская. К месту происшествия были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части.
"По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание всего дома на площади 100 квадратных метров. Есть угроза распространения на соседние здания. Ранг пожара 1-БИС", - говорится в сообщении.
Звено газодымозащитной службы эвакуировало двух человек.
Пожар оперативно локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в ведомстве.
К тушению привлечены 28 человек и девять единиц техники.
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