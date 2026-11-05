https://crimea.ria.ru/20261105/v-sevastopole-snova-ogranicheno-elektrosnabzhenie-1160790594.html

В Севастополе снова ограничено электроснабжение

В Севастополе снова ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Севастополе снова ограничено электроснабжение

В четверг, 5 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T09:49

2026-11-05T09:49

2026-11-05T09:49

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отключение электроэнергии в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, уточнили в "Севастопольэнерго".5 ноября в Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов. В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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