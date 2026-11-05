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В Севастополе снова ограничено электроснабжение
В Севастополе снова ограничено электроснабжение - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Севастополе снова ограничено электроснабжение
В четверг, 5 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T09:49
2026-11-05T09:49
2026-11-05T09:49
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отключение электроэнергии в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, уточнили в "Севастопольэнерго".5 ноября в Крыму сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили власти регионов. В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова ограничено электроснабжение
В Севастополе 5 ноября снова введен режим временного ограничения электроснабжения
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 5 ноября, в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, уточнили в "Севастопольэнерго".
5 ноября в Крыму сохраняются
ограничения на подачу электроэнергии, графики отключений не действуют.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России за пределами Крымского полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Республики Крым и Севастополя.
Минэнерго России в штабном режиме осуществляет координацию
аварийно-восстановительных мероприятий, заявили в ведомстве.
Из-за дефицита электроэнергии соблюдение графиков отключений света в РК и Севастополе невозможно, сообщили
власти регионов. В обоих субъектах из-за сложившейся ситуации до 9 ноября продлены школьные каникулы
.
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