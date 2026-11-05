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В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей

В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей

В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под предлогом строительства жилых домов более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T18:10

2026-11-05T18:10

2026-11-05T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под предлогом строительства жилых домов более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По информации Следкома по Крыму и Севастополю, двое жителей Севастополя и трое жителей Краснодарского края в период с апреля по сентябрь 2024 года под предлогом строительства жилых домов заключали с 63-мя потерпевшими договоры подряда.Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в легализации денег в крупном и особо крупном размере. С целью придания правомерности своей деятельности, он приобрел автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов рублей и земельный участок в Краснодарском крае стоимостью 6,4 млн рублей, оформив право собственности на супругу и ее мать.На имущество фигурантов наложен арест в сумме около 160 миллионов рублей.Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятийВ Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонииАфера на 5 млн рублей: житель Тверской области задержан за обман крымчан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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