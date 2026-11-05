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В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей
В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей
В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под предлогом строительства жилых домов более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T18:10
2026-11-05T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под предлогом строительства жилых домов более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По информации Следкома по Крыму и Севастополю, двое жителей Севастополя и трое жителей Краснодарского края в период с апреля по сентябрь 2024 года под предлогом строительства жилых домов заключали с 63-мя потерпевшими договоры подряда.Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в легализации денег в крупном и особо крупном размере. С целью придания правомерности своей деятельности, он приобрел автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов рублей и земельный участок в Краснодарском крае стоимостью 6,4 млн рублей, оформив право собственности на супругу и ее мать.На имущество фигурантов наложен арест в сумме около 160 миллионов рублей.Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятийВ Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонииАфера на 5 млн рублей: житель Тверской области задержан за обман крымчан
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, строительство, хищение
В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей

В Севастополе группировка псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей

18:10 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан под предлогом строительства жилых домов более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации Следкома по Крыму и Севастополю, двое жителей Севастополя и трое жителей Краснодарского края в период с апреля по сентябрь 2024 года под предлогом строительства жилых домов заключали с 63-мя потерпевшими договоры подряда.
"При этом взятые на себя обязательства обвиняемые исполнять не намеревались и похитили поступившие от граждан денежные средства в размере более 200 миллионов рублей", – рассказали в Следкоме.
Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в легализации денег в крупном и особо крупном размере. С целью придания правомерности своей деятельности, он приобрел автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов рублей и земельный участок в Краснодарском крае стоимостью 6,4 млн рублей, оформив право собственности на супругу и ее мать.
На имущество фигурантов наложен арест в сумме около 160 миллионов рублей.
Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.
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СевастопольНовости СевастополяНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияСтроительствоХищение
 
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