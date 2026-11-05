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В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6"
В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6"
Севастополю увеличили объем мощности. В городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили днем в четверг, 5 ноября, на предприятии РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:49
2026-11-05T12:49
отключение электроэнергии в крыму
севастополь
новости севастополя
севастопольэнерго
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Севастополю увеличили объем мощности. В городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили днем в четверг, 5 ноября, на предприятии "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 12:00 до 14:00 электроэнергия будет у потребителей 4-й очереди. Адреса можно узнать в группе "Севастопольэнерго" в МАКС."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили на предприятии.Утром 5 ноября в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточеныЭнергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четвергВ Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
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РИА Новости Крым
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96
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В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6"

После увеличения объемов мощности в Севастополе могут ввести график подачи электричества

12:49 05.11.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Севастополю увеличили объем мощности. В городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили днем в четверг, 5 ноября, на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) Севастополю увеличен объем мощности. Будем стараться выходить на график "2 через 6" - четыре очереди", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, с 12:00 до 14:00 электроэнергия будет у потребителей 4-й очереди. Адреса можно узнать в группе "Севастопольэнерго" в МАКС.
"Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили на предприятии.
Утром 5 ноября в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам.
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