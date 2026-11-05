https://crimea.ria.ru/20261105/v-sevastopole-mogut-vvesti-grafik-podachi-elektrichestva-2-cherez-6-1160797407.html

В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6"

В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Севастополе могут ввести график подачи электричества "2 через 6"

Севастополю увеличили объем мощности. В городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили днем в четверг, 5 ноября, на предприятии РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:49

2026-11-05T12:49

2026-11-05T12:49

отключение электроэнергии в крыму

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Севастополю увеличили объем мощности. В городе планируется введение графика подачи электроэнергии "2 через 6", сообщили днем в четверг, 5 ноября, на предприятии "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 12:00 до 14:00 электроэнергия будет у потребителей 4-й очереди. Адреса можно узнать в группе "Севастопольэнерго" в МАКС."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - предупредили на предприятии.Утром 5 ноября в Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточеныЭнергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четвергВ Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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