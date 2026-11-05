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В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий
В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий
В Севастополе 72-летняя бывшая главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий предстанет перед судом за незаконное присвоение почти пяти млн рублей, сообщили... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:34
2026-11-05T10:34
растрата
хищение
севастополь
умвд россии по севастополю
прокуратура города севастополя
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе 72-летняя бывшая главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий предстанет перед судом за незаконное присвоение почти пяти млн рублей, сообщили в полиции города."Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Севастополю завершено предварительное расследование уголовного дела о хищениях вверенных денежных средств в особо крупном размере по статье "Присвоение или растрата", - говорится в сообщении.В прокуратуре города, в свою очередь, рассказали, что в августе 2025 года 72-летняя обвиняемая, являясь главным бухгалтером двух судоремонтных предприятий, похитила почти 5 миллионов рублей. Имея доступ к банковским счетам предприятий, а также электронным ключу и подписи, женщина втайне от своих работодателей подготовила платежные поручения и перечислила на подконтрольный ей счет финансы под предлогом выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск. О махинациях руководителям коммерческих организаций стало известно, когда их подчиненная написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию, и они сразу обратились в полицию.В ходе следствия женщина возместила предприятиям материальный ущерб.Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГБанду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииСуд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
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РИА Новости Крым
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4.7
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растрата, хищение, севастополь, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право
В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий

В Севастополе экс-главбуха двух предприятий осудят за присвоение пяти миллионов рублей

10:34 05.11.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе 72-летняя бывшая главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий предстанет перед судом за незаконное присвоение почти пяти млн рублей, сообщили в полиции города.
"Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Севастополю завершено предварительное расследование уголовного дела о хищениях вверенных денежных средств в особо крупном размере по статье "Присвоение или растрата", - говорится в сообщении.
В прокуратуре города, в свою очередь, рассказали, что в августе 2025 года 72-летняя обвиняемая, являясь главным бухгалтером двух судоремонтных предприятий, похитила почти 5 миллионов рублей. Имея доступ к банковским счетам предприятий, а также электронным ключу и подписи, женщина втайне от своих работодателей подготовила платежные поручения и перечислила на подконтрольный ей счет финансы под предлогом выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск. О махинациях руководителям коммерческих организаций стало известно, когда их подчиненная написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию, и они сразу обратились в полицию.
В ходе следствия женщина возместила предприятиям материальный ущерб.
"В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в севастопольском надзорном ведомстве.
Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.
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РастратаХищениеСевастопольУМВД России по СевастополюПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
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