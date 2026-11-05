https://crimea.ria.ru/20261105/v-sevastopole-glavbukh-pokhitila-pyat-mln-rubley-u-sudoremontnykh-predpriyatiy-1160792209.html

В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий

В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий

В Севастополе 72-летняя бывшая главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий предстанет перед судом за незаконное присвоение почти пяти млн рублей, сообщили... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:34

2026-11-05T10:34

2026-11-05T10:34

растрата

хищение

севастополь

умвд россии по севастополю

прокуратура города севастополя

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе 72-летняя бывшая главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий предстанет перед судом за незаконное присвоение почти пяти млн рублей, сообщили в полиции города."Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Севастополю завершено предварительное расследование уголовного дела о хищениях вверенных денежных средств в особо крупном размере по статье "Присвоение или растрата", - говорится в сообщении.В прокуратуре города, в свою очередь, рассказали, что в августе 2025 года 72-летняя обвиняемая, являясь главным бухгалтером двух судоремонтных предприятий, похитила почти 5 миллионов рублей. Имея доступ к банковским счетам предприятий, а также электронным ключу и подписи, женщина втайне от своих работодателей подготовила платежные поручения и перечислила на подконтрольный ей счет финансы под предлогом выплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск. О махинациях руководителям коммерческих организаций стало известно, когда их подчиненная написала заявление на увольнение в связи с выходом на пенсию, и они сразу обратились в полицию.В ходе следствия женщина возместила предприятиям материальный ущерб.Ранее в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении директора и учредителя строительной фирмы, которые под предлогом строительства индивидуальных жилых домов по привлекательной цене похитили у граждан почти 118 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГБанду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииСуд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках

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2026

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растрата, хищение, севастополь, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право