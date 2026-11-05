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В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов
В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов
Российские ученые создали новый лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Метод позволяет вырастить "живой имплантат", сообщила... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские ученые создали новый лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Метод позволяет вырастить "живой имплантат", сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Уточняется, что для создания "живого имплантата" используются собственные клетки и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождении. Применение ожидается с 2028 года.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств
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россия, наука и технологии, татьяна голикова, новости, медицина
В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов
В России разработан "живой имплантат" для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские ученые создали новый лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Метод позволяет вырастить "живой имплантат", сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".
"Разработан аутологичный лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов … Метод позволяет вырастить "живой имплантат", который по своим анатомическим и физическим свойствам идентичен здоровому человеческому хрящу", - сообщили в правительстве РФ.
Уточняется, что для создания "живого имплантата" используются собственные клетки и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождении. Применение ожидается с 2028 года.
Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.
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