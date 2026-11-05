https://crimea.ria.ru/20261105/v-rossii-sozdan-zhivoy-implantat-dlya-lyudey-s-tyazhelymi-povrezhdeniyami-sustavov-1160800614.html

В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов

В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов

Российские ученые создали новый лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Метод позволяет вырастить "живой имплантат", сообщила... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T14:50

2026-11-05T14:50

2026-11-05T14:50

россия

наука и технологии

татьяна голикова

новости

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Российские ученые создали новый лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Метод позволяет вырастить "живой имплантат", сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Уточняется, что для создания "живого имплантата" используются собственные клетки и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождении. Применение ожидается с 2028 года.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наука и технологии, татьяна голикова, новости, медицина