https://crimea.ria.ru/20261105/v-rossii-sozdan-preparat-dlya-reabilitatsii-patsientov-s-depressiey-1160799403.html

В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией

В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией

В России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году, сообщила... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T20:54

2026-11-05T20:54

2026-11-05T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Уточняется, что технология восстановления когнитивных функций основана на вовлечении пациента в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. По итогам завершения проекта в 2028 году планируется регистрация медицинского изделия и выход на рынок.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна голикова, медицина, здоровье, депрессия, лекарства, новости, общество