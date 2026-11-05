https://crimea.ria.ru/20261105/v-rossii-sozdan-preparat-dlya-reabilitatsii-patsientov-s-depressiey-1160799403.html
В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
В России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году, сообщила... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:54
2026-11-05T20:54
2026-11-05T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Уточняется, что технология восстановления когнитивных функций основана на вовлечении пациента в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. По итогам завершения проекта в 2028 году планируется регистрация медицинского изделия и выход на рынок.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств
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россия, татьяна голикова, медицина, здоровье, депрессия, лекарства, новости, общество
В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
В России в 2028 году планируется выход на рынок нового препарата для людей с депрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В России разработали препарат для реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом. Регистрация препарата планируется в 2028 году, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".
"Создан и успешно прошел тестирование экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и пациентов с посттравматическим синдромом", – рассказали в правительстве РФ.
Уточняется, что технология восстановления когнитивных функций основана на вовлечении пациента в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. По итогам завершения проекта в 2028 году планируется регистрация медицинского изделия и выход на рынок.
Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.
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