https://crimea.ria.ru/20261105/v-krymu-vynesli-prigovor-voditelyu-bez-prav-za-smert-podrostka-1160802589.html
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
В Крыму четыре года колонии получил водитель, по вине которого в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:59
2026-11-05T14:59
2026-11-05T15:03
прокуратура республики крым
приговор
дтп
дтп в крыму и севастополе
дети
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160802476_0:407:1280:1127_1920x0_80_0_0_3c9158e929ce78cbb54644850ddf5719.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму четыре года колонии получил водитель, по вине которого в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре республики.В результате аварии мальчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160802476_0:287:1280:1247_1920x0_80_0_0_9fc3b52b1ad179d8de6764b7ff4d75e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, приговор, дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, новости крыма
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
В Крыму водителя без прав за смерть подростка приговорили к четырем годам колонии
14:59 05.11.2026 (обновлено: 15:03 05.11.2026)