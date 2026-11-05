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В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
В Крыму четыре года колонии получил водитель, по вине которого в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму четыре года колонии получил водитель, по вине которого в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре республики.В результате аварии мальчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, приговор, дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, новости крыма
В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка

В Крыму водителя без прав за смерть подростка приговорили к четырем годам колонии

14:59 05.11.2026 (обновлено: 15:03 05.11.2026)
 
© Прокуратура КрымаВодитель без прав насмерть сбил подростка в Крыму
Водитель без прав насмерть сбил подростка в Крыму
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму четыре года колонии получил водитель, по вине которого в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
"Не имея права управления транспортным средством, мужчина управлял автомобилем "Лада Приора" и двигался в селе Урожайное со скоростью не менее 104 км/ч. Совершив обгон и находясь на встречной полосе движения, он допустил столкновение с электро-мопедом "Куго" под управлением несовершеннолетнего 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате аварии мальчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.
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