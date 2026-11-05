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В Крыму резко увеличилась водность рек - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Крыму резко увеличилась водность рек
В Крыму резко увеличилась водность рек - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крыму резко увеличилась водность рек
В октябре 2026 года водность крымских рек резко увеличилась. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T17:06
2026-11-05T17:06
подтопления
климат
реки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В октябре 2026 года водность крымских рек резко увеличилась. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.Уточняется, что очень сильные дожди 19-20 октября сформировали значительные паводки в бассейнах рек Бельбек и Черная (уровни воды повышались на 339 см). Катастрофические дождевые паводки и селевые потоки формировались на ЮБК – на реке Аксаматук-Дере в Кореизе и на реке Дерекойка в Ялте. Катастрофический паводок также зафиксирован на реке Хастабаш в Алупке.Средние расходы воды в верховье реки Черная были в 33 раза больше нормы, на реках Коккозка и Дерекойка – в 14-22 раза больше нормы, а на остальных реках преимущественно в 3,3-9,2 раза больше нормы.На реках юго-восточного предгорья уровни воды повышались на 59-124 см. На большинстве малых рек селевых бассейнов Алушты, Судака и Феодосии возобновился сток, уровни воды в этих реках повышались преимущественно на 20-42 см.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома.Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте все подтопленные дома освободили от водыМощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
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подтопления, климат, реки, реки крыма, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
В Крыму резко увеличилась водность рек

Водность крымских рек резко увеличилась в октябре

17:06 05.11.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПаводок на Южном берегу Крыма
Паводок на Южном берегу Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В октябре 2026 года водность крымских рек резко увеличилась. Об этом сообщили в Гидрометцентре Крыма.
"В октябре на территории речных бассейнов выпало от 54 до 194,5 мм осадков. Самые значительные - в 3,1-4,9 раз больше нормы - были в бассейнах рек северного предгорья и ЮБК… Водность рек резко увеличилась", - говорится в сообщении.
Уточняется, что очень сильные дожди 19-20 октября сформировали значительные паводки в бассейнах рек Бельбек и Черная (уровни воды повышались на 339 см). Катастрофические дождевые паводки и селевые потоки формировались на ЮБК – на реке Аксаматук-Дере в Кореизе и на реке Дерекойка в Ялте. Катастрофический паводок также зафиксирован на реке Хастабаш в Алупке.
Средние расходы воды в верховье реки Черная были в 33 раза больше нормы, на реках Коккозка и Дерекойка – в 14-22 раза больше нормы, а на остальных реках преимущественно в 3,3-9,2 раза больше нормы.
На реках юго-восточного предгорья уровни воды повышались на 59-124 см. На большинстве малых рек селевых бассейнов Алушты, Судака и Феодосии возобновился сток, уровни воды в этих реках повышались преимущественно на 20-42 см.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома.
Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.
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