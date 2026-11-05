https://crimea.ria.ru/20261105/v-krymu-polnostyu-vosstanovleno-dvizhenie-elektrichek-1160790996.html
В Крыму полностью восстановлено движение электричек
В Крыму полностью восстановлено движение электричек - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крыму полностью восстановлено движение электричек
Движение электричек полностью восстановлено на маршрутах Симферополь – Инкерман‑1 и Симферополь – Евпатория. Об этом сообщается на сайте Южной пригородной... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:19
2026-11-05T10:19
2026-11-05T10:19
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инкерман
евпатория
столкновение электрички и автобуса в крыму
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение электричек полностью восстановлено на маршрутах Симферополь – Инкерман‑1 и Симферополь – Евпатория. Об этом сообщается на сайте Южной пригородной пассажирской компании.Ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь), были введен накануне.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании и в мобильном приложении.В Крыму со 2 ноября в связи с производством работ по восстановлению контактной сети изменилось расписание 10 пригородных поездов, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписаниюДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, симферополь, инкерман, евпатория, столкновение электрички и автобуса в крыму, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму полностью восстановлено движение электричек
В Крыму восстановлено движение электричек от Симферополя на запад полуострова – ЮППК