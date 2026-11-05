Рейтинг@Mail.ru
В Крыму полностью восстановлено движение электричек - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/v-krymu-polnostyu-vosstanovleno-dvizhenie-elektrichek-1160790996.html
В Крыму полностью восстановлено движение электричек
В Крыму полностью восстановлено движение электричек - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крыму полностью восстановлено движение электричек
Движение электричек полностью восстановлено на маршрутах Симферополь – Инкерман‑1 и Симферополь – Евпатория. Об этом сообщается на сайте Южной пригородной... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:19
2026-11-05T10:19
крым
новости крыма
симферополь
инкерман
евпатория
столкновение электрички и автобуса в крыму
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/02/1158175624_0:102:1920:1182_1920x0_80_0_0_07914934eac8852624ab3694cef34fe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение электричек полностью восстановлено на маршрутах Симферополь – Инкерман‑1 и Симферополь – Евпатория. Об этом сообщается на сайте Южной пригородной пассажирской компании.Ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь), были введен накануне.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании и в мобильном приложении.В Крыму со 2 ноября в связи с производством работ по восстановлению контактной сети изменилось расписание 10 пригородных поездов, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписаниюДля пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
крым
симферополь
инкерман
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/02/1158175624_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_b4f7391705a0e60dbda7e8f82d19eecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, симферополь, инкерман, евпатория, столкновение электрички и автобуса в крыму, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму полностью восстановлено движение электричек

В Крыму восстановлено движение электричек от Симферополя на запад полуострова – ЮППК

10:19 05.11.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
Электричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Движение электричек полностью восстановлено на маршрутах Симферополь – Инкерман‑1 и Симферополь – Евпатория. Об этом сообщается на сайте Южной пригородной пассажирской компании.
Ограничения движения пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Евпаторией, а также между крымской столицей и Инкерманом (Севастополь), были введен накануне.
"Движение пригородных поездов восстановлено в полном объеме на участках Симферополь – Инкерман-1, Инкерман-1– Симферополь, Симферополь – Евпатория и Евпатория – Симферополь", – сказано в сообщении
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании и в мобильном приложении.
В Крыму со 2 ноября в связи с производством работ по восстановлению контактной сети изменилось расписание 10 пригородных поездов, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобусы из Симферополя к поездам в Керчь в среду идут по измененному расписанию
Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до Севастополя
В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
 
КрымНовости КрымаСимферопольИнкерманЕвпаторияСтолкновение электрички и автобуса в КрымуЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года
10:57Украина воюет не только с Россией – эксперт
10:45На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
10:34В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий
10:28Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
10:19В Крыму полностью восстановлено движение электричек
10:11Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге
10:06Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
09:59Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
09:49В Севастополе снова ограничено электроснабжение
09:42Как итоги выборов в США отразятся на интересах России
09:31В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона
09:03На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
08:50Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России
08:46Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг
08:21Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
08:06Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
07:47ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа
07:34Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
07:26Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
Лента новостейМолния