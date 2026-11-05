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В Крым пришли первые заморозки - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Крым пришли первые заморозки
В Крым пришли первые заморозки - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Крым пришли первые заморозки
Температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений. Минувшей ночью было зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, сообщили РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T15:06
2026-11-05T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений. Минувшей ночью было зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.Предстоящая ночь в Крыму будет еще холоднее. В степных и предгорных районах ожидается до минус 1 градуса, в горах – минус 3-5 градусов. На побережье теплее – плюс 4 градуса. Ночью 7 ноября ожидается такой же прогноз.Ранее сообщалось, что сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг. Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреНепогода остановила паром в СевастополеСтоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, горы крыма, новости крыма, заморозки
В Крым пришли первые заморозки

В горах Крыма температура воздуха опустилась до минус 4 градусов

15:06 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений. Минувшей ночью было зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.

"Прошедшей ночью температура воздуха в горах Ай-Петри понижалась до минус 4 градусов. Ангарский перевал – минус 1 градус. На остальной территории Крыма были положительные температуры", - рассказали синоптики.

Предстоящая ночь в Крыму будет еще холоднее. В степных и предгорных районах ожидается до минус 1 градуса, в горах – минус 3-5 градусов. На побережье теплее – плюс 4 градуса. Ночью 7 ноября ожидается такой же прогноз.
Ранее сообщалось, что сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг. Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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