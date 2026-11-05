https://crimea.ria.ru/20261105/v-krym-prishli-pervye-zamorozki-1160802715.html

В Крым пришли первые заморозки

В Крым пришли первые заморозки - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Крым пришли первые заморозки

Температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений. Минувшей ночью было зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, сообщили РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T15:06

2026-11-05T15:06

2026-11-05T15:06

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений. Минувшей ночью было зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.Предстоящая ночь в Крыму будет еще холоднее. В степных и предгорных районах ожидается до минус 1 градуса, в горах – минус 3-5 градусов. На побережье теплее – плюс 4 градуса. Ночью 7 ноября ожидается такой же прогноз.Ранее сообщалось, что сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму в четверг. Крымчанам рекомендуют не выходить в море и горы, не находиться вблизи деревьев, слабоукрепленных конструкций и рекламных щитов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреНепогода остановила паром в СевастополеСтоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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