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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Киеве ввели экстренные отключения света
В трех районах Киева в четверг ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщает энергетическая компания "ДТЭК". РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В трех районах Киева в четверг ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщает энергетическая компания "ДТЭК".3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве остановлено метроНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергииУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
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украина, киев, дтэк, в мире, энергосистема украины, новости
В Киеве ввели экстренные отключения света

В трех районах Киева введены экстренные отключения электричества

11:36 05.11.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В трех районах Киева в четверг ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщает энергетическая компания "ДТЭК".
"В Киеве по команде "Укрэнерго" в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах применены экстренные отключения", - отмечает компания в своем канале Telegram.
3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
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УкраинаКиевДТЭКВ миреЭнергосистема УкраиныНовости
 
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