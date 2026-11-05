https://crimea.ria.ru/20261105/v-kieve-vveli-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-1160793397.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Киеве ввели экстренные отключения света

В трех районах Киева в четверг ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщает энергетическая компания "ДТЭК". РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T11:36

2026-11-05T11:36

2026-11-05T11:36

украина

киев

дтэк

в мире

энергосистема украины

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В трех районах Киева в четверг ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщает энергетическая компания "ДТЭК".3 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области повреждены объекты регионального энергоузла, также по всей Украине повреждена электрогенерация. Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в Киеве, а также сбоям в работе общественного электротранспорта.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве остановлено метроНа украинских АЭС ограничили генерацию электроэнергииУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, дтэк, в мире, энергосистема украины, новости