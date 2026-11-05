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В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:27
2026-11-05T11:27
2026-11-05T11:27
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учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
В Феодосии 5 ноября до ночи будет слышна стрельба – власти