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В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T11:27
2026-11-05T11:27
крым
феодосия
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
стрельба
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба

В Феодосии 5 ноября до ночи будет слышна стрельба – власти

11:27 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымШторм в Феодосии
Шторм в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации.
"Сегодня, 5 ноября, в период с 10.00 до 23.00 будут проводиться учебные стрельбы",– проинформировали в городской мэрии.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымФеодосияУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяСтрельбаНовости Крыма
 
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