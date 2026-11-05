https://crimea.ria.ru/20261105/v-feodosii-do-pozdnego-vechera-budet-slyshna-strelba-1160793558.html

В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба

В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба

В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T11:27

2026-11-05T11:27

2026-11-05T11:27

крым

феодосия

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

стрельба

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии в четверг до позднего вечера будут слышны звуки стрельбы. Это связано с учениями военных, предупредили в городской администрации.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, стрельба, новости крыма