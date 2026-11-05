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В Евпатории слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Евпатории слышна стрельба
В Евпатории слышна стрельба - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Евпатории слышна стрельба
В евпаторийском поселке Заозерное в четверг до обеда будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:11
2026-11-05T13:11
евпатория
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное в четверг до обеда будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Евпатории."Сегодня до 14:00 будут проходят учения военнослужащих", – проинформировал в пресс-службе евпаторийской мэрии.В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупреждают местные власти. Граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Феодосии в четверг до позднего вечера тоже будут слышны звуки стрельбы. Это также связано с учениями военных, предупреждали ранее в городской администрации..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евпатория, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Евпатории слышна стрельба

В Евпатории проходят учения военных – власти

13:11 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМоре берег дикий пляж весна Евпатория
Море берег дикий пляж весна Евпатория - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В евпаторийском поселке Заозерное в четверг до обеда будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Евпатории.
"Сегодня до 14:00 будут проходят учения военнослужащих", – проинформировал в пресс-службе евпаторийской мэрии.
В этой связи могут быть слышны громкие звуки, предупреждают местные власти. Граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Феодосии в четверг до позднего вечера тоже будут слышны звуки стрельбы. Это также связано с учениями военных, предупреждали ранее в городской администрации.
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ЕвпаторияУченияВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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