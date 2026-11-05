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В Алуште включили отопление в жилых домах
В Алуште включили отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Алуште включили отопление в жилых домах
В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:04
2026-11-05T12:04
2026-11-05T12:04
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отопление
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отопительный сезон
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан.Также она обратилась к жителям города с просьбой сообщать о точечном отсутствии тепла или электроэнергии в отдельных квартирах или домах. Все обращения будут оперативно проработаны совместно с ресурсоснабжающими организациями.В Севастополе со второго ноября сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель. В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Котельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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В Алуште включили отопление в жилых домах
В Алуште включили отопление в жилых домах – власти