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В Алуште включили отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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В Алуште включили отопление в жилых домах
В Алуште включили отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 05.11.2026
В Алуште включили отопление в жилых домах
В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:04
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан.Также она обратилась к жителям города с просьбой сообщать о точечном отсутствии тепла или электроэнергии в отдельных квартирах или домах. Все обращения будут оперативно проработаны совместно с ресурсоснабжающими организациями.В Севастополе со второго ноября сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель. В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Котельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, галина огнева, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Алуште включили отопление в жилых домах

В Алуште включили отопление в жилых домах – власти

12:04 05.11.2026
 
© Depositphotos / Belchonock / Перейти в фотобанкОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан.

"На 5 ноября все котельные подключены к энергоснабжению, тепло постепенно подается в жилые дома", – написала мэр в своем канале в МАКС.

Также она обратилась к жителям города с просьбой сообщать о точечном отсутствии тепла или электроэнергии в отдельных квартирах или домах. Все обращения будут оперативно проработаны совместно с ресурсоснабжающими организациями.
В Севастополе со второго ноября сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель. В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.
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