https://crimea.ria.ru/20261105/v-alushte-vklyuchili-otoplenie-v-zhilykh-domakh-1160795566.html

В Алуште включили отопление в жилых домах

В Алуште включили отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 05.11.2026

В Алуште включили отопление в жилых домах

В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:04

2026-11-05T12:04

2026-11-05T12:04

крым

алушта

галина огнева

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отопительный сезон

жкх крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште стартовал отопительный сезон. Как сообщила глава администрации Галина Огнева, тепло постепенно приходит в жилые дома горожан.Также она обратилась к жителям города с просьбой сообщать о точечном отсутствии тепла или электроэнергии в отдельных квартирах или домах. Все обращения будут оперативно проработаны совместно с ресурсоснабжающими организациями.В Севастополе со второго ноября сто процентов многоквартирных домов и социальных объектов получают теплоноситель. В Крыму отопительный сезон также уже стартовал в большинстве муниципалитетов региона. Тепло поступает в социальные объекты, постепенно запускают отопление и в жилых домах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Котельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетикиКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

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алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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