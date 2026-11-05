https://crimea.ria.ru/20261105/uyazvimaya-odessa-i-tyazhelyy-krivoy-rog----zayavlenie-o-chp-na-ukraine-1160806354.html

Уязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на Украине

Уязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Уязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на Украине

Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины. С таким заявлением выступил депутат... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T15:51

2026-11-05T15:51

2026-11-05T15:51

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одесса

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энергосистема украины

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, пишет РИА Новости.Парламентарий отметил, что наиболее тяжелые условия ожидаются в Киеве и Киевской области.До этого в четверг мэр украинской столицы Владимир Кличко заявлял, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве ввели экстренные отключения светаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве остановлено метро

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, кривой рог, новости, энергосистема украины, верховная рада украины