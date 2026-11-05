https://crimea.ria.ru/20261105/ukraina-voyuet-ne-tolko-s-rossiey--ekspert-1160792579.html

Украина воюет не только с Россией – эксперт

Украина воюет не только с Россией – эксперт - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Украина воюет не только с Россией – эксперт

Одновременно с конфликтом с Российской Федерацией на Украине идет гражданская война, которой сопутствует террор на государственном уровне, поддерживаемый частью РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:57

2026-11-05T10:57

2026-11-05T10:57

украина

кирилл буданов*

мнения

денис батурин

терроризм

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160792782_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_d0e9769e72a3e5fd44a8eb86acd4a703.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одновременно с конфликтом с Российской Федерацией на Украине идет гражданская война, которой сопутствует террор на государственном уровне, поддерживаемый частью населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Денис Батурин, отметив, что доказательством тому является политическое заявление главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о пыточных под Киевом."Мы должны понимать, что Украина не только воюет с Российской Федерацией – на Украине происходит еще и гражданская война", – сказал Батурин.В сопутствующий войне с собственным населением внутренний террор на государственном уровне вовлечены уже не отдельные лица у власти разных уровней, а целые организации, отметил он.Свидетельств тому на сегодняшний день множество. И это не только насильственная мобилизация, которая происходит при помощи украинских же граждан, бегство призванных мужчин из армии и еще не призванных – из страны, чему препятствует опять-таки часть населения Украины, но еще и пыточные, о существовании которых теперь будет знать весь мир, добавил политолог.Эксперт подчеркнул, что заявление бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а ныне главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что таких зданий с подвалами-пыточными в стране много, доказывает, что власть этого и не стесняется. Больше того – некоторые ее представители на этом намерены строить свою политическую карьеру, добавил политолог."Таких домов много, заявил экстремист Буданов*? Да, много. Потому что таких людей тоже на Украине много, которые берут откуп с тех людей, которых довозят до ТЦК, которых не довозят до ТЦК, и так далее и тому подобное. А для Буданова* это очередное политическое заявление. Ведь, будучи главой офиса президента, он остается одним из кандидатов на украинский престол и таким образом собирает себе не людоедскую, а некую человеческую, политическую биографию", - заключил Батурин.В понедельник, 3 ноября, стало известно, что вооруженные люди насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом десятки человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, и пытают. К концу дня возле здания собрались люди с требованием отпустить удерживаемых.Акция протеста переросла в силовое столкновение гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины, а ее командующий Александр Пивненко назвал дом "временным пунктом дислокации" оставивших части военных и признал, что там же держат мобилизованных.В результате осады из здания вывели удерживаемых мужчин и 14-летнего подростка и увезли в больницу.Прибывший на место глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отвечая на вопросы о тайной пыточной тюрьме, где десятками незаконно удерживали не желавших служить и пытавшихся сбежать из ВСУ мужчин, заявил, что таких зданий много. Также он сказал, что генпрокуратура уже начала расследование, а конкретные лица и организаторы беспорядков у пыточной "обязательно будут установлены и наказаны".Позже стало известно, что неофициальную тюрьму обустроил террористический корпус "Азов"**.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов**запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент "Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, кирилл буданов*, мнения, денис батурин, терроризм