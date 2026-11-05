https://crimea.ria.ru/20261105/ukraina-voyuet-ne-tolko-s-rossiey--ekspert-1160792579.html
Украина воюет не только с Россией – эксперт
Украина воюет не только с Россией – эксперт - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Украина воюет не только с Россией – эксперт
Одновременно с конфликтом с Российской Федерацией на Украине идет гражданская война, которой сопутствует террор на государственном уровне, поддерживаемый частью РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:57
2026-11-05T10:57
2026-11-05T10:57
украина
кирилл буданов*
мнения
денис батурин
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одновременно с конфликтом с Российской Федерацией на Украине идет гражданская война, которой сопутствует террор на государственном уровне, поддерживаемый частью населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Денис Батурин, отметив, что доказательством тому является политическое заявление главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о пыточных под Киевом."Мы должны понимать, что Украина не только воюет с Российской Федерацией – на Украине происходит еще и гражданская война", – сказал Батурин.В сопутствующий войне с собственным населением внутренний террор на государственном уровне вовлечены уже не отдельные лица у власти разных уровней, а целые организации, отметил он.Свидетельств тому на сегодняшний день множество. И это не только насильственная мобилизация, которая происходит при помощи украинских же граждан, бегство призванных мужчин из армии и еще не призванных – из страны, чему препятствует опять-таки часть населения Украины, но еще и пыточные, о существовании которых теперь будет знать весь мир, добавил политолог.Эксперт подчеркнул, что заявление бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а ныне главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что таких зданий с подвалами-пыточными в стране много, доказывает, что власть этого и не стесняется. Больше того – некоторые ее представители на этом намерены строить свою политическую карьеру, добавил политолог."Таких домов много, заявил экстремист Буданов*? Да, много. Потому что таких людей тоже на Украине много, которые берут откуп с тех людей, которых довозят до ТЦК, которых не довозят до ТЦК, и так далее и тому подобное. А для Буданова* это очередное политическое заявление. Ведь, будучи главой офиса президента, он остается одним из кандидатов на украинский престол и таким образом собирает себе не людоедскую, а некую человеческую, политическую биографию", - заключил Батурин.В понедельник, 3 ноября, стало известно, что вооруженные люди насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом десятки человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, и пытают. К концу дня возле здания собрались люди с требованием отпустить удерживаемых.Акция протеста переросла в силовое столкновение гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины, а ее командующий Александр Пивненко назвал дом "временным пунктом дислокации" оставивших части военных и признал, что там же держат мобилизованных.В результате осады из здания вывели удерживаемых мужчин и 14-летнего подростка и увезли в больницу.Прибывший на место глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отвечая на вопросы о тайной пыточной тюрьме, где десятками незаконно удерживали не желавших служить и пытавшихся сбежать из ВСУ мужчин, заявил, что таких зданий много. Также он сказал, что генпрокуратура уже начала расследование, а конкретные лица и организаторы беспорядков у пыточной "обязательно будут установлены и наказаны".Позже стало известно, что неофициальную тюрьму обустроил террористический корпус "Азов"**.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов**запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пыточная тюрьма под Киевом: какие последствия будет иметь инцидент "Их надо лечить": в Крыму оценили ситуацию с тюрьмой азовцев* под Киевом Украина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
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украина, кирилл буданов*, мнения, денис батурин, терроризм
Украина воюет не только с Россией – эксперт
На Украине параллельно с конфликтом с РФ идет гражданская война – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
Одновременно с конфликтом с Российской Федерацией на Украине идет гражданская война, которой сопутствует террор на государственном уровне, поддерживаемый частью населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Денис Батурин, отметив, что доказательством тому является политическое заявление главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* о пыточных под Киевом.
"Мы должны понимать, что Украина не только воюет с Российской Федерацией – на Украине происходит еще и гражданская война", – сказал Батурин.
В сопутствующий войне с собственным населением внутренний террор на государственном уровне вовлечены уже не отдельные лица у власти разных уровней, а целые организации, отметил он.
Свидетельств тому на сегодняшний день множество. И это не только насильственная мобилизация, которая происходит при помощи украинских же граждан, бегство призванных мужчин из армии и еще не призванных – из страны, чему препятствует опять-таки часть населения Украины, но еще и пыточные, о существовании которых теперь будет знать весь мир, добавил политолог.
"Если людей насильственно удерживают, пытают, издеваются, значит, их хотят принудить к определенным действиям, выгодным отдельным группам, которые в состоянии действовать вне закона в той стране, которая воюет с нами. То есть это война и со своим населением, и с нами. Это внутренний террор, как в период любой гражданской войны, которую переживает государство, где и отдельные лица, и целые организации могут издеваться над людьми для реализации своих интересов, того кусочка власти, которая им досталась в руки", – прокомментировал Батурин.
Эксперт подчеркнул, что заявление бывшего руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а ныне главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о том, что таких зданий с подвалами-пыточными в стране много, доказывает, что власть этого и не стесняется. Больше того – некоторые ее представители на этом намерены строить свою политическую карьеру, добавил политолог.
"Таких домов много, заявил экстремист Буданов*? Да, много. Потому что таких людей тоже на Украине много, которые берут откуп с тех людей, которых довозят до ТЦК, которых не довозят до ТЦК, и так далее и тому подобное. А для Буданова* это очередное политическое заявление. Ведь, будучи главой офиса президента, он остается одним из кандидатов на украинский престол и таким образом собирает себе не людоедскую, а некую человеческую, политическую биографию", - заключил Батурин.
В понедельник, 3 ноября, стало известно, что вооруженные люди насильно удерживают в подвале дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом десятки человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, и пытают. К концу дня возле здания собрались люди с требованием отпустить удерживаемых.
Акция протеста переросла в силовое столкновение
гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Позже полиция сообщила, что в доме размещаются военнослужащие нацгвардии Украины, а ее командующий Александр Пивненко назвал дом "временным пунктом дислокации" оставивших части военных и признал, что там же держат мобилизованных.
В результате осады из здания вывели удерживаемых мужчин и 14-летнего подростка и увезли в больницу.
Прибывший на место глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отвечая на вопросы о тайной пыточной тюрьме, где десятками незаконно удерживали не желавших служить и пытавшихся сбежать из ВСУ мужчин, заявил, что таких зданий много. Также он сказал, что генпрокуратура уже начала расследование, а конкретные лица и организаторы беспорядков у пыточной "обязательно будут установлены и наказаны".
Позже стало известно, что неофициальную тюрьму обустроил террористический корпус "Азов"**.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**запрещенная в России террористическая организация
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