Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/udary-po-ukraine-razbit-logisticheskiy-terminal-i-elektropodstantsiya-1160788251.html
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T08:06
2026-11-05T08:08
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
днепропетровская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160302056_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e28543c33d6861709ad3a552f45d62b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, поражены объекты энергетического комплекса Украины, логистический центр и "сухогруз", задействованные в интересах ВСУ.Кроме того, в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы, удар нанесен по "сухогрузу" с военным имуществом.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
харьковская область
днепропетровская область
черное море
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160302056_220:119:1199:853_1920x0_80_0_0_62f86b6ad6900da2c742675d16f25876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, днепропетровская область, черное море, одесса
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция

Армия России нанесла удары по логистическому терминалу и электроподстанции на Украине

08:06 05.11.2026 (обновлено: 08:08 05.11.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, поражены объекты энергетического комплекса Украины, логистический центр и "сухогруз", задействованные в интересах ВСУ.
"В Харьковской области, в населенном пункте Новый Коротыч, поражен логистический терминал "Новая почта". В Днепропетровской области – электроподстанция (330 кВ)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы, удар нанесен по "сухогрузу" с военным имуществом.
В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьДнепропетровская областьЧерное мореОдесса
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России
08:46Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг
08:21Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
08:06Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
07:47ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа
07:34Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
07:26Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
07:08Непогода остановила паром в Севастополе
06:59Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге
06:35Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября
06:02Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
21:33День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
21:12Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
21:06Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
21:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:55В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
20:48Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
20:31Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
Лента новостейМолния