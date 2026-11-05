https://crimea.ria.ru/20261105/udary-po-ukraine-razbit-logisticheskiy-terminal-i-elektropodstantsiya-1160788251.html

Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция

Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция

Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T08:06

2026-11-05T08:06

2026-11-05T08:08

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, поражены объекты энергетического комплекса Украины, логистический центр и "сухогруз", задействованные в интересах ВСУ.Кроме того, в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы, удар нанесен по "сухогрузу" с военным имуществом.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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