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Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T08:06
2026-11-05T08:06
2026-11-05T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на 5 ноября нанесли беспилотниками серию ударов по Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, поражены объекты энергетического комплекса Украины, логистический центр и "сухогруз", задействованные в интересах ВСУ.Кроме того, в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы, удар нанесен по "сухогрузу" с военным имуществом.В ночь на среду российские военные поразили две электроподстанции в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
Армия России нанесла удары по логистическому терминалу и электроподстанции на Украине
08:06 05.11.2026 (обновлено: 08:08 05.11.2026)