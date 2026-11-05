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"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве
"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве - РИА Новости Крым, 05.11.2026
"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве
Работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кличко в очередной раз подчеркнул, что Киев функционирует в очень сложных условиях в связи с усилением атак на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве ввели экстренные отключения светаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве остановлено метро
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РИА Новости Крым
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96
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киев, украина, удары по украине, виталий кличко, новости, энергосистема украины
"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве

В Киеве существование объектов энергетики и водоснабжения под вопросом – заявление Кличко

15:15 05.11.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко.
"Скажу главное, о чем говорят все эксперты и специалисты. При такой интенсивности уничтожающих атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов – под большим вопросом", – констатировал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко в очередной раз подчеркнул, что Киев функционирует в очень сложных условиях в связи с усилением атак на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
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