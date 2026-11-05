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Ситуация со светом в Крыму и Севастополе и новая программа "Время героев": главное

Ситуация со светом в Крыму и Севастополе и новая программа "Время героев": главное - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Ситуация со светом в Крыму и Севастополе и новая программа "Время героев": главное

Президент России Владимир Путин поручил создать новую программу "Время героев" для бойцов без высшего образования. Обстановка со светом в Крыму и Севастополе... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T22:30

2026-11-05T22:30

2026-11-05T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать новую программу "Время героев" для бойцов без высшего образования. Обстановка со светом в Крыму и Севастополе. Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Мэр Киева Владимир Кличко сделал заявление о ситуации в столице Украины. Восемь сотрудников МЧС России в Крыму награждены за мужество и профессионализм.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поручил создать новую программуПрезидент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного высшего образования, чтобы они могли реализовать себя на гражданской службе.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Ограничения электроснабжения в Крыму и Севастополе5 ноября Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова. Электричество пропало около 14:00 в большинстве районов полуострова. По сообщениям местных жителей в пабликах, были обесточены большая часть Симферополя и Симферопольского района, Бахчисарая, Алушты, города Саки, Красноперекопска, Севастополя. Затем в "Севастопольэнерго" сообщили, что город переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6".ВСУ атаковали автобус в ЛНР – пять погибшихПять человек погибли при атаке ВСУ на автобус сообщением "Петровка – Луганск" в ЛНР, еще 13 получили ранения. Еще один удар украинские боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково – Ровеньки, погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус, ранен 38-летний мужчина.Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ очередным проявлением нацизма кровавого киевского режима.Киев останется без электричества зимойРабота и само существование объектов энергетики и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко. Он в очередной раз подчеркнул, что Киев функционирует в очень сложных условиях в связи с усилением атак на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения.На Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Награждение крымских сотрудников МЧСВ Крыму восемь сотрудников Главного управления МЧС России наградили за мужество и профессионализм. В частности, за поисково-спасательную операцию в пещерах Голубиная и Красная награждены начальник поисково-спасательной группы Антон Малукало и спасатель Специализированного отряда Юрий Циперович. Эта операция проходила в экстремальных условиях подземелья, где каждый шаг был связан с риском для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261105/uyazvimaya-odessa-i-tyazhelyy-krivoy-rog----zayavlenie-o-chp-na-ukraine-1160806354.html

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