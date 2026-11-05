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Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС

Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС

Недавние затопления вследствие аномального шторма с ливнями в Большой Ялте показали, что система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T19:58

2026-11-05T19:58

2026-11-05T19:58

андрей павлюченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Недавние затопления вследствие аномального шторма с ливнями в Большой Ялте показали, что система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РК Андрей Павлюченко, подчеркнув, что заблаговременно подготовиться к ЧС и избежать жертв в большой мере удалось благодаря опыту работы специалистов Крымского гидрометцентра и их личных расчетов на основе исторических данных.По словам Павлюченко, сильнейшему в Крыму паводку после нехарактерных для полуострова ливней предшествовал аномальный штормовой циклон в Турции, и специалисты заранее предсказывали, что такое возможно на полуострове."Мы видели те разрушительные последствия, которые были в Турции, и уже были готовы к тому, что могут быть серьезные последствия и в Крыму. 16 числа Крымский Гидромет уже объявил о том, что будут осадки, что высока вероятность выхода русел рек из на пойму... Прогнозировались опасные метеоявления – 30 мм за 12 часов и более", – вспоминает Павлюченко.В этом смысле Крымский гидрометцентр имеет очень хорошую особенность – заблаговременность прогнозирования, так что уже все службы были заранее предупреждены и успели подготовиться и оповестить население, отметил он.Тем не менее 500 мм осадков – а именно выпало на Ай-Петри – никто не прогнозировал, сказал Павлюченко.Вспоминая, как сработали синоптики в связке со спасателями и прочими службами и ведомствами, он отметил высокий уровень подготовки специалистов Крымского гидрометцентра, именно благодаря которым в значительной мере удалось избежать еще более серьезных последствий."Нельзя не отметить хорошую подготовку наших специалистов Крымского гидрометцентра, которые на основании исторических данных и своих личных собственных расчетов имеют хорошую процент оправданности штормовых предупреждений", – сказал полковник внутренней службы.Павлюченко подчеркнул, что самое главное, чего удалось достичь в этой чрезвычайной ситуации – это не допустить жертв."Мы 19 человек эвакуировали из опасных зон затопления, но вместе с тем все люди у нас остались живы и здоровы, были размещены в пунктах временного размещения", – отметил он.По словам эксперта, главная причина произошедшего заключается прежде всего в очень большом количестве осадков, которое никогда не фиксировалось на территории Республики Крым.Безусловно, при борьбе с паводком сыграла роль и плотная застройка, и узкие проезды, отметил он."Мы столкнулись с тем, что часть дорог была подмыта, часть дорог разрушена. Были разрушены подпорные стены, что затрудняло проезд аварийно-спасательной техники. Вместе с тем уже в первый час при подтверждении комплекса опасных метеоявлений силы и средства "КРЫМ-СПАСа" и Главного управления МЧС оказывали адресную помощь населению в зоне затопления", – сказал Павлюченко.При этом он подчеркнул огромную важность расчистки русел рек и подмостовых пространств, отметив, что эта работа должна быть системной."Для того, чтобы в любое время года, независимо от того, лето это, весна, осень или зима, мы могли пропустить ту дождевую воду, которая, как мы уже понимаем, может прийти в Крым", – резюмировал спасатель.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. На Южнобережье возведены более 50 временных дамб протяженностью свыше 3,7 тысяч метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления "Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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