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Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности
Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности
Жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T16:47
2026-11-05T16:47
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.Возмещение части затрат на приобретение генерирующего электроэнергию оборудования смогут получить как частные домохозяйства, так и юридические лица, предприниматели города. Речь идет о бензиновых, дизельных, газовых и комбинированных генераторах, солнечных батареях, инвекторах, портативных электростанциях, купленных после 26 июня 2026 года.Бизнесу возместят до 30% от стоимости оборудования. Есть определенные разграничения по мощности и максимальному размеру возмещения: при мощности от 15 до 50 кВт возмещение составит до 200 тысяч рублей, 50 до 150 кВт - до 420 тысяч рублей, от 150 до 300 кВт – до 1,2 млн рублей.Граждане смогут вернуть до 50% от стоимости оборудования. Максимальный размер возмещения для генераторов - до 70 тысяч рублей, для солнечных и портативных батарей - до 200 тысяч рублей.Подать заявку можно будет через портал "Госуслуги" с 16 ноября 2026 года до 1 апреля 2027 года. Решение принимает общая комиссия в течение пяти рабочих дней после поступления заявления.Средства на эту меру поддержки севастопольцев пока будут выделять из бюджета города, на первом этапе принято решение направить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства города. Однако в дальнейшем планируется привлечь федеральное финансирование на эти цели."По возможности дальше через федеральный центр получится дополнительные средства получить. Будем смотреть, какие еще можно сделать в этом направлении движения", - отметил на совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублейВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций
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4.7
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севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия
Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности

Севастопольцы смогут возместить часть затрать на генераторы и солнечные батареи

16:47 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымРабота генератора
Работа генератора - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.
Возмещение части затрат на приобретение генерирующего электроэнергию оборудования смогут получить как частные домохозяйства, так и юридические лица, предприниматели города. Речь идет о бензиновых, дизельных, газовых и комбинированных генераторах, солнечных батареях, инвекторах, портативных электростанциях, купленных после 26 июня 2026 года.
Бизнесу возместят до 30% от стоимости оборудования. Есть определенные разграничения по мощности и максимальному размеру возмещения: при мощности от 15 до 50 кВт возмещение составит до 200 тысяч рублей, 50 до 150 кВт - до 420 тысяч рублей, от 150 до 300 кВт – до 1,2 млн рублей.
Граждане смогут вернуть до 50% от стоимости оборудования. Максимальный размер возмещения для генераторов - до 70 тысяч рублей, для солнечных и портативных батарей - до 200 тысяч рублей.
Данная мера поддержки будет реализована департаментом труда и социальной защиты населения Севастополя. Основные условия: одна выплата на одно домохозяйство, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя; наличие подтверждающих документов об оплате; оборудование должно быть приобретено на территории России и у зарегистрированных на территории РФ фирм.
Подать заявку можно будет через портал "Госуслуги" с 16 ноября 2026 года до 1 апреля 2027 года. Решение принимает общая комиссия в течение пяти рабочих дней после поступления заявления.
Средства на эту меру поддержки севастопольцев пока будут выделять из бюджета города, на первом этапе принято решение направить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства города. Однако в дальнейшем планируется привлечь федеральное финансирование на эти цели.
"По возможности дальше через федеральный центр получится дополнительные средства получить. Будем смотреть, какие еще можно сделать в этом направлении движения", - отметил на совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.
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СевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииОтключение электроэнергии в КрымуЭлектроэнергия
 
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