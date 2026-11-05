https://crimea.ria.ru/20261105/sevastopoltsy-smogut-vozmestit-chast-zatrat-na-generatory-podrobnosti-1160807924.html

Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности

Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности

Жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T16:47

2026-11-05T16:47

2026-11-05T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Жители Севастополя с 16 ноября смогут подать заявки на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Соответствующее решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.Возмещение части затрат на приобретение генерирующего электроэнергию оборудования смогут получить как частные домохозяйства, так и юридические лица, предприниматели города. Речь идет о бензиновых, дизельных, газовых и комбинированных генераторах, солнечных батареях, инвекторах, портативных электростанциях, купленных после 26 июня 2026 года.Бизнесу возместят до 30% от стоимости оборудования. Есть определенные разграничения по мощности и максимальному размеру возмещения: при мощности от 15 до 50 кВт возмещение составит до 200 тысяч рублей, 50 до 150 кВт - до 420 тысяч рублей, от 150 до 300 кВт – до 1,2 млн рублей.Граждане смогут вернуть до 50% от стоимости оборудования. Максимальный размер возмещения для генераторов - до 70 тысяч рублей, для солнечных и портативных батарей - до 200 тысяч рублей.Подать заявку можно будет через портал "Госуслуги" с 16 ноября 2026 года до 1 апреля 2027 года. Решение принимает общая комиссия в течение пяти рабочих дней после поступления заявления.Средства на эту меру поддержки севастопольцев пока будут выделять из бюджета города, на первом этапе принято решение направить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства города. Однако в дальнейшем планируется привлечь федеральное финансирование на эти цели."По возможности дальше через федеральный центр получится дополнительные средства получить. Будем смотреть, какие еще можно сделать в этом направлении движения", - отметил на совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублейВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия