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Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год
Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год
В Севастополе установили прожиточный минимум на 2027 год. Решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T17:35
2026-11-05T16:51
прожиточный минимум
севастополь
новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе установили прожиточный минимум на 2027 год. Решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.В ходе заседания было отмечено, что данная величина прожиточного минимума используется для расчета ежемесячной компенсации, а также начислений региональным отделением Социального фонда России.Ранее Совет министров Крыма принял постановление о величине прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения он составит 19 620 рублей, для трудоспособного населения - 21 386 рублей, для пенсионеров – 16 873 рубля, для детей – 19 031 рубль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили сохранять прожиточный минимум должниковСемьям из приграничья упростили оформление единого пособияБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 года
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РИА Новости Крым
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прожиточный минимум, севастополь, новости севастополя, общество
Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год

Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2027 год

17:35 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе установили прожиточный минимум на 2027 год. Решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.
Величина прожиточного минимума в Севастополе в следующем году в расчете на душу населения составит 20 632 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель составит 22 489 рублей, для пенсионеров - 17 744 рубля, для детей - 20 013 рублей.
В ходе заседания было отмечено, что данная величина прожиточного минимума используется для расчета ежемесячной компенсации, а также начислений региональным отделением Социального фонда России.
Ранее Совет министров Крыма принял постановление о величине прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения он составит 19 620 рублей, для трудоспособного населения - 21 386 рублей, для пенсионеров – 16 873 рубля, для детей – 19 031 рубль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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