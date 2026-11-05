https://crimea.ria.ru/20261105/sevastopol-ustanovil-prozhitochnyy-minimum-na-2027-god-1160808708.html

Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год

Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год

В Севастополе установили прожиточный минимум на 2027 год. Решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T17:35

2026-11-05T17:35

2026-11-05T16:51

прожиточный минимум

севастополь

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе установили прожиточный минимум на 2027 год. Решение было принято в четверг, 5 ноября, на заседании правительства города.В ходе заседания было отмечено, что данная величина прожиточного минимума используется для расчета ежемесячной компенсации, а также начислений региональным отделением Социального фонда России.Ранее Совет министров Крыма принял постановление о величине прожиточного минимума на 2027 год. На душу населения он составит 19 620 рублей, для трудоспособного населения - 21 386 рублей, для пенсионеров – 16 873 рубля, для детей – 19 031 рубль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили сохранять прожиточный минимум должниковСемьям из приграничья упростили оформление единого пособияБолее 40 выплат проиндексируют в России в феврале 2027 года

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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