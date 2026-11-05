Рейтинг@Mail.ru
Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/sevastopol-perekhodit-na-grafik-po-skheme-2-cherez-6-1160807263.html
Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"
Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"
Севастополь переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T16:20
2026-11-05T16:20
севастополь
новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электроэнергия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1e/1142271712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc706181aaa06facffad4704a2accb37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 16 до 18 часов электричество дадут 2-й очереди потребителей, с 18 до 20 часов свет будет у 3-й очереди, с 20 до 22:00 – у 4-й.На предприятии также подчеркнули, что из-за нестабильной обстановка в энергосистеме Крыма, по необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.Утром 5 ноября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Днем на предприятии "Севастопольэнерго" информировали об увеличении объема мощности и планах о введении графика подачи электроэнергии "2 через 6".Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточеныЭнергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четвергВ Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/1e/1142271712_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a4f48d46f983bb66c59dc8054eb9d5e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия
Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"

Севастополь переходит на график подачи света по схеме "2 через 6" – энергетики

16:20 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".
"Возвращаемся к графику "2 через 6" – 2 часа со светом и 6 часов без него", – проинформировали в компании.
По данным пресс-службы, с 16 до 18 часов электричество дадут 2-й очереди потребителей, с 18 до 20 часов свет будет у 3-й очереди, с 20 до 22:00 – у 4-й.
На предприятии также подчеркнули, что из-за нестабильной обстановка в энергосистеме Крыма, по необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.
Утром 5 ноября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Днем на предприятии "Севастопольэнерго" информировали об увеличении объема мощности и планах о введении графика подачи электроэнергии "2 через 6".
Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг
В Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября
 
СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06В Крыму резко увеличилась водность рек
16:58"Время героев" без вуза – Путин поручил создать новую программу
16:47Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности
16:34На Кубани осудили крымчанина за незаконный выезд из России
16:20Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"
16:12На Крымском мосту очереди с обеих сторон - сколько ждать проезда
16:03В Симферополе троллейбусные маршруты временно заместят автобусными
15:51Уязвимая Одесса и "тяжелый" Кривой Рог - заявление о ЧП на Украине
15:46Кредитный портфель "Сбера" в Крыму и Севастополе достиг 130 млрд рублей
15:21Эйфелеву башню в Париже закрыли на фоне массовых протестов
15:15"Существование объектов под вопросом" - Кличко сделал заявление о ситуации в Киеве
15:06В Крым пришли первые заморозки
14:59В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подростка
14:50В России создан "живой имплантат" для людей с тяжелыми повреждениями суставов
14:43Крым и Севастополь остались без света
14:38Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки
14:28ЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро
14:16Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в три раза
14:10Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли
13:55Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов
Лента новостейМолния