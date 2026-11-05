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Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"

Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6" - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Севастополь переходит на график по схеме "2 через 6"

Севастополь переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T16:20

2026-11-05T16:20

2026-11-05T16:20

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь переходит на график подачи электроэнергии по схеме "2 часа через 6". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 16 до 18 часов электричество дадут 2-й очереди потребителей, с 18 до 20 часов свет будет у 3-й очереди, с 20 до 22:00 – у 4-й.На предприятии также подчеркнули, что из-за нестабильной обстановка в энергосистеме Крыма, по необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.Утром 5 ноября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Отмечалось, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. Днем на предприятии "Севастопольэнерго" информировали об увеличении объема мощности и планах о введении графика подачи электроэнергии "2 через 6".Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточеныЭнергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четвергВ Севастополе продлили школьные каникулы из-за ситуации со светом до 9 ноября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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