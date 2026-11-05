https://crimea.ria.ru/20261105/rossiyskie-uchenye-nauchat-immunnuyu-sistemu-unichtozhat-kletki-opukholi-1160800269.html

Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли

Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли

Завершены исследования новой российской онковакцины. Разработка направлена на обучение иммунной системы уничтожать клетки опухоли, сообщила зампредседателя... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T14:10

2026-11-05T14:10

2026-11-05T14:10

наука и технологии

онкология

татьяна голикова

медицина

россия

вакцина от рака

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Завершены исследования новой российской онковакцины. Разработка направлена на обучение иммунной системы уничтожать клетки опухоли, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Отмечается, что начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы, злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.Кроме того, по информации Голиковой, российскими учеными разработан лекарственный препарат, повышающий эффективность доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижающий кардиотоксичность. Это позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов. Ввод препарата запланирован на 2029 год.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, онкология, татьяна голикова, медицина, россия, вакцина от рака, новости