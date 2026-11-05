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Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли
Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли
Завершены исследования новой российской онковакцины. Разработка направлена на обучение иммунной системы уничтожать клетки опухоли, сообщила зампредседателя... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:10
2026-11-05T14:10
наука и технологии
онкология
татьяна голикова
медицина
россия
вакцина от рака
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Завершены исследования новой российской онковакцины. Разработка направлена на обучение иммунной системы уничтожать клетки опухоли, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".Отмечается, что начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы, злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.Кроме того, по информации Голиковой, российскими учеными разработан лекарственный препарат, повышающий эффективность доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижающий кардиотоксичность. Это позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов. Ввод препарата запланирован на 2029 год.Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые разработали препарат против рака грудиВ Национальный календарь прививок включат новую вакцинуВ России расширили перечень стратегически значимых лекарств
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наука и технологии, онкология, татьяна голикова, медицина, россия, вакцина от рака, новости
Российские ученые научат иммунную систему уничтожать клетки опухоли

Новая российская вакцина научит иммунную систему распознавать и уничтожать клетки опухоли

14:10 05.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗапуск производства лекарства от рака в Санкт-Петербурге
Запуск производства лекарства от рака в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Завершены исследования новой российской онковакцины. Разработка направлена на обучение иммунной системы уничтожать клетки опухоли, сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания комитета по нацпроекту "Новые технологии сбережения здоровья".
"Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac. Отечественная разработка направлена на обучение иммунной системы пациента распознавать и уничтожать клетки опухоли", - сообщили в правительстве РФ.
Отмечается, что начать применение продукта предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей. В последующем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы, злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.
Кроме того, по информации Голиковой, российскими учеными разработан лекарственный препарат, повышающий эффективность доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижающий кардиотоксичность. Это позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов. Ввод препарата запланирован на 2029 год.
Голикова отметила, что цель нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" – достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект носит межведомственный характер: в его реализации совместно участвуют Минздрав, Минобрнауки и Минпромторг.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Наука и технологииОнкологияТатьяна ГоликоваМедицинаРоссияВакцина от ракаНовости
 
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