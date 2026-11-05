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Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах

Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах

Бойцы разведбатальона Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки "Днепр" в День военного разведчика рассказали об успешном выполнении... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T19:10

2026-11-05T19:10

2026-11-05T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы разведбатальона Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения группировки "Днепр" в День военного разведчика рассказали об успешном выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. 5 ноября отмечается День военного разведчика. Это высококвалифицированный, многопрофильный специалист, владеющий передовыми методами ведения боя, напомнили в Минобороны РФ."Продумываем все до мелочей. Каждый боец должен знать свой маневр наизусть. В разведке нет случайных людей. Здесь нужны интеллект, железная выдержка и абсолютное доверие. Мы — семья, где каждый готов без раздумий прикрыть спину другому", — говорит командир роты с позывным "Шепот".Перед выполнением боевых задач личный состав проходит подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах зоны СВО. Программа обучения включает в себя углубленную тактическую и огневую подготовку, отработку разведывательных действий в условиях различной местности, а также комплексные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам.В российском военном ведомстве отметили, что результаты работы разведподразделения ежедневно обеспечивают уничтожение живой силы и техники ВСУ, огневых средств, пунктов управления и временной дислокации противника, а также блокирование логистических маршрутов и разрушение военной инфраструктуры ВСУ в полосе ответственности."С первых дней специальной военной операции военнослужащие разведывательного батальона дивизии выполняют задачи на самых сложных участках", - добавили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения беспилотных систем гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожают наземные робототехнические комплексы для нарушения логистики ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, днепр, разведка, министерство обороны рф, видео, видео