https://crimea.ria.ru/20261105/razvedchiki-dnepra-razgromili--diversantov-v-zaporozhskoy-oblasti-1160789793.html

Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области

Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области

Военные разведподразделений 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T21:54

2026-11-05T21:54

2026-11-05T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Военные разведподразделений 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Дроноводы разведывательных подразделений поддерживают штурмовые группы: с воздуха наблюдают за обстановкой и передают данные командирам, оказывают огневую поддержку ударными дронами, корректируют работу артиллерии.По словам заместителя командира разведподразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Агой", в основе успешной боевой работы – комплексная подготовка личного состава. Перед выполнением боевых задач личный состав проходит подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах зоны СВО.Он добавил, что учебный процесс полностью интегрирован в повседневную деятельность, учебная вводная от инструктора для выполнения той или иной задачи может поступить в любой момент и должна быть выполнена в обозначенное время при соблюдении главного принципа разведки – незаметности.Кроме того, бойцы разведподразделений проходят индивидуальные тренировки и слаживание в составе групп, курс выживания и психологическую подготовку, что позволяет им уверенно действовать в составе подразделения и автономно.5 ноября в России отмечают День военной разведки. Военный разведчик - это высококвалифицированный, многопрофильный специалист, владеющий передовыми методами ведения боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области Пехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, запорожская область, группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, видео