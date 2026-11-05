https://crimea.ria.ru/20261105/razvedchiki-dnepra-razgromili--diversantov-v-zaporozhskoy-oblasti-1160789793.html
Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
Военные разведподразделений 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T21:54
2026-11-05T21:54
2026-11-05T21:54
россия
новые регионы россии
запорожская область
группировка войск "днепр"
новости сво
министерство обороны рф
видео
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160791857_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_13d80af2f2edcb27d106a3deca71dab8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Военные разведподразделений 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Дроноводы разведывательных подразделений поддерживают штурмовые группы: с воздуха наблюдают за обстановкой и передают данные командирам, оказывают огневую поддержку ударными дронами, корректируют работу артиллерии.По словам заместителя командира разведподразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Агой", в основе успешной боевой работы – комплексная подготовка личного состава. Перед выполнением боевых задач личный состав проходит подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах зоны СВО.Он добавил, что учебный процесс полностью интегрирован в повседневную деятельность, учебная вводная от инструктора для выполнения той или иной задачи может поступить в любой момент и должна быть выполнена в обозначенное время при соблюдении главного принципа разведки – незаметности.Кроме того, бойцы разведподразделений проходят индивидуальные тренировки и слаживание в составе групп, курс выживания и психологическую подготовку, что позволяет им уверенно действовать в составе подразделения и автономно.5 ноября в России отмечают День военной разведки. Военный разведчик - это высококвалифицированный, многопрофильный специалист, владеющий передовыми методами ведения боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской области Пехота ВСУ уничтожена под Ореховом – подробности бояТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
россия
новые регионы россии
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160791857_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3e41db709217cdb08c8cac71e537babb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые регионы россии, запорожская область, группировка войск "днепр", новости сво, министерство обороны рф, видео
Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
Разведгруппы "Днепра" вскрывают огневые точки и громят диверсантов ВСУ на Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Военные разведподразделений 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведчики решают широкий круг задач: выявляют и обезвреживают диверсионно-разведывательные группы противника, вскрывают огневые точки ВСУ, ведут разведку в тылу подразделений противника", - пояснили в российском военном ведомстве.
Дроноводы разведывательных подразделений поддерживают штурмовые группы: с воздуха наблюдают за обстановкой и передают данные командирам, оказывают огневую поддержку ударными дронами, корректируют работу артиллерии.
По словам заместителя командира разведподразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным "Агой", в основе успешной боевой работы – комплексная подготовка личного состава. Перед выполнением боевых задач личный состав проходит подготовку на специализированных полигонах в тыловых районах зоны СВО.
"Программа обучения включает в себя углубленную тактическую и огневую подготовку, отработку разведывательных действий в условиях различной местности, а также комплексные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам", - отметил "Агой".
Он добавил, что учебный процесс полностью интегрирован в повседневную деятельность, учебная вводная от инструктора для выполнения той или иной задачи может поступить в любой момент и должна быть выполнена в обозначенное время при соблюдении главного принципа разведки – незаметности.
Кроме того, бойцы разведподразделений проходят индивидуальные тренировки и слаживание в составе групп, курс выживания и психологическую подготовку, что позволяет им уверенно действовать в составе подразделения и автономно.
5 ноября в России отмечают День военной разведки. Военный разведчик - это высококвалифицированный, многопрофильный специалист, владеющий передовыми методами ведения боя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: