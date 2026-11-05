Рейтинг@Mail.ru
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-1160278301.html
Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:02
2026-11-05T20:03
крым
новости крыма
ракетная опасность
гу мчс рф по республике крым
новости
атаки всу на крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя– РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Ранее в Крыму была объявлена беспилотная опасность, сообщалось, что работает ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3ca4f7c13729da46fd872feec3f486ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ракетная опасность, гу мчс рф по республике крым, новости, атаки всу на крым
Ракетная опасность объявлена в Крыму

В Крыму объявлена ракетная опасность - МЧС

20:02 05.11.2026 (обновлено: 20:03 05.11.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя– РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – сообщает ведомство в официальном канале в МАКС.
Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.
Ранее в Крыму была объявлена беспилотная опасность, сообщалось, что работает ПВО.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаРакетная опасностьГУ МЧС РФ по Республике КрымНовостиАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Над Крымом сбили беспилотники
20:32Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
20:21"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
20:10Первая леди США передала Путину личное послание
20:02Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:58Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
19:46Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
19:39В Крыму работает ПВО
19:35Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
19:21Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
19:10Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах
18:48Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в Крыму
18:29На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
18:16Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
18:10В Севастополе ОПГ псевдостроителей похитила у граждан 200 миллионов рублей
17:55Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова
17:45Путин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов
17:35Севастополь установил прожиточный минимум на 2027 год
17:20Инкерманское сражение – инфографика
17:06В Крыму резко увеличилась водность рек
Лента новостейМолния