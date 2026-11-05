https://crimea.ria.ru/20261105/pyat-chelovek-pogibli-i-13-raneny-pri-udare-vsu-po-reysovomu-avtobusu-v-lnr-1160799224.html
Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:20
2026-11-05T13:20
2026-11-05T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков, заверил глава ЛНР. Еще один удар украинские боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково — Ровеньки, погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус, ранен 38-летний мужчина. "Это очередное проявление нацизма кровавого киевского режима. Циничное и бесчеловечное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления", - заключил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, происшествия, атаки всу, новости сво, автобус
Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
Пасечник: пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
13:20 05.11.2026 (обновлено: 13:25 05.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Сегодня утром неонацисты прицельно атаковали автобус, выполнявший рейс сообщением "Петровка — Луганск". По предварительным данным, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Среди раненых — двое подростков 15 и 17 лет", - сообщил он.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков, заверил глава ЛНР.
Еще один удар украинские боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково — Ровеньки, погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус, ранен 38-летний мужчина.
"Это очередное проявление нацизма кровавого киевского режима. Циничное и бесчеловечное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления", - заключил Пасечник.
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