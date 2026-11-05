https://crimea.ria.ru/20261105/pyat-chelovek-pogibli-i-13-raneny-pri-udare-vsu-po-reysovomu-avtobusu-v-lnr-1160799224.html

Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T13:20

2026-11-05T13:20

2026-11-05T13:25

луганская народная республика (лнр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус в ЛНР, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они под наблюдением медиков, заверил глава ЛНР. Еще один удар украинские боевики нанесли по "Газели" на участке дороги Ребриково — Ровеньки, погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус, ранен 38-летний мужчина. "Это очередное проявление нацизма кровавого киевского режима. Циничное и бесчеловечное преступление, за которое виновные обязательно понесут заслуженное наказание. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это горе. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления", - заключил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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луганская народная республика (лнр), новости, леонид пасечник, происшествия, атаки всу, новости сво, автобус