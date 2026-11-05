https://crimea.ria.ru/20261105/pyanyy-i-bez-prav-v-krymu-politsiya-s-pogoney-zaderzhala-voditelya-vaza-1160792398.html

Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа

Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа

В Первомайском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем ВАЗа. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел водительских прав,... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T20:32

2026-11-05T20:32

2026-11-05T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем ВАЗа. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел водительских прав, сообщили в МВД по Республике Крым.Полицейские отправились в погоню за беглецом. В результате преследования мужчина бросил автомобиль прямо на дороге и попытался убежать, но вскоре был задержан.Выяснилось, что 30‑летний местный житель сел за руль пьяным – содержание этилового спирта в его организме было в четыре раза выше нормы. Также полиция установила, что мужчину ранее привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Более того, на момент погони он был лишен водительского удостоверения.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.Ранее сообщалось, что в Севастополе во время патрулирования в вечернее время автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВДВ Севастополе пассажир такси попался с метадономПредложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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