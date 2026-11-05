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Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
В Первомайском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем ВАЗа. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел водительских прав,... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем ВАЗа. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел водительских прав, сообщили в МВД по Республике Крым.Полицейские отправились в погоню за беглецом. В результате преследования мужчина бросил автомобиль прямо на дороге и попытался убежать, но вскоре был задержан.Выяснилось, что 30‑летний местный житель сел за руль пьяным – содержание этилового спирта в его организме было в четыре раза выше нормы. Также полиция установила, что мужчину ранее привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Более того, на момент погони он был лишен водительского удостоверения.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.Ранее сообщалось, что в Севастополе во время патрулирования в вечернее время автоинспекторы задержали водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО передано 47 000 изъятых у нарушителей автомобилей - МВДВ Севастополе пассажир такси попался с метадономПредложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
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крым, новости крыма, первомайский район, мвд по республике крым
Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
В Крыму полиция с погоней задержала пьяного водителя ВАЗа
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за водителем ВАЗа. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел водительских прав, сообщили в МВД по Республике Крым.
"Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Первомайскому району, находясь на маршруте патрулирования, подали сигнал об остановке водителю ВАЗ-21074. Вместо того, чтобы притормозить, водитель резко увеличил скорость", – говорится в сообщении.
Полицейские отправились в погоню за беглецом. В результате преследования мужчина бросил автомобиль прямо на дороге и попытался убежать, но вскоре был задержан.
Выяснилось, что 30‑летний местный житель сел за руль пьяным – содержание этилового спирта в его организме было в четыре раза выше нормы. Также полиция установила, что мужчину ранее привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Более того, на момент погони он был лишен водительского удостоверения.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что в Севастополе во время патрулирования в вечернее время автоинспекторы задержали
водителя иномарки, который устроил пьяный дебош и попытался скрыться.
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