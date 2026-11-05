https://crimea.ria.ru/20261105/putin-poruchil-prodolzhit-zaschitu-interesov-rossiyskikh-sportsmenov-1160809637.html

Путин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов

Путин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Путин поручил продолжить защиту интересов российских спортсменов

Президент России Владимир Путин поручил Национальному Олимпийскому комитету продолжить работу по защите интересов российских спортсменов на фоне... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:45

спорт

россия

владимир путин (политик)

олимпийский комитет россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Национальному Олимпийскому комитету продолжить работу по защите интересов российских спортсменов на фоне политизированных ограничений, которые продолжают вводить некоторые страны. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.По его словам, МОК (Международный олимпийский комитет – ред.) и суд спортивный принимает решение в защиту Олимпийской Хартии и ее принципов, но, к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств."И (страны – ред.) продолжают не правовые политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное грубое нарушение права, судебных решений, ну, а значит, и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать", – сказал глава государства.Раннее глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщил, что взрослые спортсмены из России получили право выступать под флагом и гимном на международных турнирах по 24 видам спорта, юниоры – по 29 видам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028FIBA сняла ограничения с российских баскетболистовРоссийский спортсмен завоевал золото чемпионата мира по стрельбе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, россия, владимир путин (политик), олимпийский комитет россии