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Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге
Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге
Крымская делегация успешно выступила на площадке трехдневного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, представив методологию развития... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T06:59
2026-11-05T06:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Крымская делегация успешно выступила на площадке трехдневного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, представив методологию развития гастроиндустрии на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали замминистра экономического развития Республики Крым Сергей Королев и директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко."На данном форуме, помимо представителей всех субъектов Российской Федерации, также присутствовал ряд иностранных делегаций. Была активная работа. Делегацию Крыма возглавляла зам председателя Совета министров республики, министр финансов Ирина Кивико. В составе делегации также были представители Корпорации развития, Фонда поддержки предпринимательства, ряд представителей крымского бизнеса, имеющие непосредственное отношение к креативным индустриям и креативной экономике", - поделился Сергей Королев.По его словам, крымчане очень успешно презентовали свой проект, так как в Крыму уже не первый год активно внедряются элементы стратегии креативной экономики в экономику полуострова.Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации определены главные 16 креативных индустрий - гастрономия, мода, архитектура, музыка, кино и т.д., которые состоят из 51 кода экономической деятельности, добавил он."Безусловно, все развивать достаточно сложно. На протяжении года мы провели ряд мероприятий в Крыму – это были стратегические сессии, открытые столы и прямое взаимодействие с бизнесом. В итоге мы определили, с учетом нашей туристической привлекательности, с учетом, в целом направления развития Республики Крым в рамках креативных индустрий, основными отраслями - гастрономию, дизайн и моду", - пояснил замминистра экономразвития Крыма.В рамках форума крымской делегацией был представлен проект флагмана креативной экономики Крыма – гастрономии. Проекты данной направленности являются уникальными и не имеют аналогов ни в одном субъекте России, добавила Елена Юрченко."Самым главным козырем является то, что мы разработали методологию, мы четко понимаем, что было необходимо делать на старте, какая у нас цель и каков способ ее достижения, - подчеркнула она.Гастрономическими проектами, в частности проектом "В Крыму есть", по ее информации, занимается межведомственная рабочая группа, куда вошли представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, бизнеса, предпринимательского сообщества, институтов поддержки, общественные организации.Тема презентации на санкт-петербургском форуме, поделилась она, была связанна с гастрономией, и звучала как "Вкус сделать голосом региона"."Когда Ирина Валерьевна рассказывала, о том опыте, который есть в Крыму, когда мы с коллегами, выступая на иных секциях и на бизнес-завтраке Комитета по туризму Санкт-Петербурга, где был представлен очень широкий спектр общественности, связанный с гастрономией, мы пришли к выводу о том, что этой основополагающей, структурно выстроенной, точно определенной методики развития данного направления по большому счету нет нигде, помимо методики и тех результатов, которые сегодня есть в Крыму", - констатировала Елена Юрченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, елена юрченко, крым, санкт-петербург, новости, минэкономразвития крыма
Произвели фурор: гастрономию Крыма показали на форуме в Санкт-Петербурге

Крымчане презентовали гастроиндустрию на форуме креативной экономики в Санкт-Петербурге

06:59 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Вероника Котькова / Перейти в фотобанкМорепродукты. Архивное фото
Морепродукты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Вероника Котькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Крымская делегация успешно выступила на площадке трехдневного форума "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге, представив методологию развития гастроиндустрии на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали замминистра экономического развития Республики Крым Сергей Королев и директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма Елена Юрченко.
"На данном форуме, помимо представителей всех субъектов Российской Федерации, также присутствовал ряд иностранных делегаций. Была активная работа. Делегацию Крыма возглавляла зам председателя Совета министров республики, министр финансов Ирина Кивико. В составе делегации также были представители Корпорации развития, Фонда поддержки предпринимательства, ряд представителей крымского бизнеса, имеющие непосредственное отношение к креативным индустриям и креативной экономике", - поделился Сергей Королев.
По его словам, крымчане очень успешно презентовали свой проект, так как в Крыму уже не первый год активно внедряются элементы стратегии креативной экономики в экономику полуострова.
"Вся необходимая нормативная база в республике уже принята — это закон о развитии креативных творческих индустрий в РК, ряд подзаконных актов, постановление Совета министров и различного рода иные документы, которые необходимы", - отметил гость студии.
Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации определены главные 16 креативных индустрий - гастрономия, мода, архитектура, музыка, кино и т.д., которые состоят из 51 кода экономической деятельности, добавил он.
"Безусловно, все развивать достаточно сложно. На протяжении года мы провели ряд мероприятий в Крыму – это были стратегические сессии, открытые столы и прямое взаимодействие с бизнесом. В итоге мы определили, с учетом нашей туристической привлекательности, с учетом, в целом направления развития Республики Крым в рамках креативных индустрий, основными отраслями - гастрономию, дизайн и моду", - пояснил замминистра экономразвития Крыма.
В рамках форума крымской делегацией был представлен проект флагмана креативной экономики Крыма – гастрономии. Проекты данной направленности являются уникальными и не имеют аналогов ни в одном субъекте России, добавила Елена Юрченко.
"Самым главным козырем является то, что мы разработали методологию, мы четко понимаем, что было необходимо делать на старте, какая у нас цель и каков способ ее достижения, - подчеркнула она.
Гастрономическими проектами, в частности проектом "В Крыму есть", по ее информации, занимается межведомственная рабочая группа, куда вошли представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, бизнеса, предпринимательского сообщества, институтов поддержки, общественные организации.
"Это в самом деле стало делом абсолютно всех - это проект не только про вкусную, уникальную, идентичную Крыму, самостную еду, как мы говорим. Это проект о том, чем сегодня Крым может удивлять, а самое главное, чем он может гордиться и чем он может делиться", - обозначила собеседница.
Тема презентации на санкт-петербургском форуме, поделилась она, была связанна с гастрономией, и звучала как "Вкус сделать голосом региона".
"Когда Ирина Валерьевна рассказывала, о том опыте, который есть в Крыму, когда мы с коллегами, выступая на иных секциях и на бизнес-завтраке Комитета по туризму Санкт-Петербурга, где был представлен очень широкий спектр общественности, связанный с гастрономией, мы пришли к выводу о том, что этой основополагающей, структурно выстроенной, точно определенной методики развития данного направления по большому счету нет нигде, помимо методики и тех результатов, которые сегодня есть в Крыму", - констатировала Елена Юрченко.
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