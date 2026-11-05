https://crimea.ria.ru/20261105/proekt-ukrainy-v-vide-anti-rossii-provalilsya--zakharova-1160809446.html

Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова

Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова

Западные страны понимают, что антироссийский проект провалился, его начинают сворачивать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T17:55

2026-11-05T17:55

2026-11-05T17:55

мария захарова

мнения

россия

украина

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны понимают, что антироссийский проект провалился, его начинают сворачивать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом, по словам официального представителя МИД РФ, открыто сказать о том, что проект Украины в виде "анти-России" провалился, на Западе не могут, поэтому антироссийская, русофобская риторика будет продолжаться.Дипломат подчеркнула, что на Западе начинают "кое-что подозревать и больше не разбрасывается деньгами "направо-налево", не спонсирует в том объеме, в котором было обещано и затребовано киевским режимом, провальный, но пока еще барахтающийся проект"."То есть они (западные страны – ред.) начинают сворачивать эту самую свою деятельность", – сказала Захарова.Ранее она выразила мнение, что цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России, – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым""Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗахарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, россия, украина, коллективный запад