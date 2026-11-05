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Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова
Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова
Западные страны понимают, что антироссийский проект провалился, его начинают сворачивать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T17:55
2026-11-05T17:55
мария захарова
мнения
россия
украина
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны понимают, что антироссийский проект провалился, его начинают сворачивать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом, по словам официального представителя МИД РФ, открыто сказать о том, что проект Украины в виде "анти-России" провалился, на Западе не могут, поэтому антироссийская, русофобская риторика будет продолжаться.Дипломат подчеркнула, что на Западе начинают "кое-что подозревать и больше не разбрасывается деньгами "направо-налево", не спонсирует в том объеме, в котором было обещано и затребовано киевским режимом, провальный, но пока еще барахтающийся проект"."То есть они (западные страны – ред.) начинают сворачивать эту самую свою деятельность", – сказала Захарова.Ранее она выразила мнение, что цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России, – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым""Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗахарова: ВСУ атакуют суда в Черном море в попытке обеспечить поставки оружия
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, россия, украина, коллективный запад
Проект Украины в виде "анти-России" провалился – Захарова

Запад начинает сворачивать свой антироссийский проект – Захарова

17:55 05.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны понимают, что антироссийский проект провалился, его начинают сворачивать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему же уменьшается это самое финансирование киевского режима? Да потому, что Запад прекрасно понимает всю тупиковость того, о чем в начале говорили так бравурно, а теперь вот, как говорится, посчитали – прослезились", – процитировало Захарову РИА Новости.
При этом, по словам официального представителя МИД РФ, открыто сказать о том, что проект Украины в виде "анти-России" провалился, на Западе не могут, поэтому антироссийская, русофобская риторика будет продолжаться.
Дипломат подчеркнула, что на Западе начинают "кое-что подозревать и больше не разбрасывается деньгами "направо-налево", не спонсирует в том объеме, в котором было обещано и затребовано киевским режимом, провальный, но пока еще барахтающийся проект".
"То есть они (западные страны – ред.) начинают сворачивать эту самую свою деятельность", – сказала Захарова.
Ранее она выразила мнение, что цель информационной кампании, которую коллективный запад развернул против России, – заставить россиян усомниться в любви к своей Родине.
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Мария ЗахароваМненияРоссияУкраинаКоллективный Запад
 
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