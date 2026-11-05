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Пожар в частном доме в Симферополе потушили
Пожар в частном доме в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Пожар в частном доме в Симферополе потушили
Возгорание в жилом доме в Симферополе ликвидировано, жертв нет, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T13:37
2026-11-05T13:37
2026-11-05T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание в жилом доме в Симферополе ликвидировано, жертв нет, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Жилой частный дом загорелся в Симферополе на площади 100 квадратных метров в четверг утром. С места были эвакуированы два человек. По состоянию на 10:17 огонь был локализован.К тушению пожара привлекали 28 человек и девять единиц техники, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в бухте Капсель в Судаке: загорелось помещение кафе на 300 "квадратах"15-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего автоВ Ялте потушили пожар в двухэтажном жилом доме
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Пожар в частном доме в Симферополе потушили
В Симферополе потушили пожар в частном жилом доме