https://crimea.ria.ru/20261105/poteri-kieva-rastut-na-vsekh-frontakh--chto-proizoshlo-v-zone-svo-za-sutki-1160802010.html

Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки

Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки

Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех фронтах спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T14:38

2026-11-05T14:38

2026-11-05T14:38

министерство обороны рф

новости сво

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группировка войск "южная"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 180 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 220 боевиков, двух боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 185 солдат, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 боевиков, девять боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 215 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 25 военных ВСУ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 1029 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 дронов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 535 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 869 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 426 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РоссииУдары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанцияВ порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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