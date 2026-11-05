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Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки
Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки
Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех фронтах спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T14:38
2026-11-05T14:38
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 180 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 220 боевиков, двух боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 185 солдат, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 боевиков, девять боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 215 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 25 военных ВСУ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 1029 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 дронов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 535 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 869 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 426 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами РоссииУдары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанцияВ порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки

Новости СВО: Киев за сутки потерял еще 1170 боевиков

14:38 05.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1170 украинских боевиков, а также вражеские вооружения и технику на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 5 ноября 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 5 ноября 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 180 солдат, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 220 боевиков, двух боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 185 солдат, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 боевиков, девять боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 215 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 25 военных ВСУ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Средства ПВО сбили 1029 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 280 647 дронов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 535 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 869 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 426 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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