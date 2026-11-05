https://crimea.ria.ru/20261105/pogoda-v-krymu-na-chetverg-1160684507.html
Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T00:01
2026-11-05T00:01
2026-11-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/14/1156168869_0:297:3076:2027_1920x0_80_0_0_a5c490a64681712f4079b8bdeed28734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 днем +11...13 градусов.В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +3...+6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/14/1156168869_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_8376d49b27189dc7caf1e9d99744c401.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 15-20 м/с, 5 ноября порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, днем +10…15, в горах +4…9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 днем +11...13 градусов.
В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +3...+6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+9.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.