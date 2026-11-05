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Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 днем +11...13 градусов.В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +3...+6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 05.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Без существенных осадков, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 15-20 м/с, 5 ноября порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, днем +10…15, в горах +4…9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...11 днем +11...13 градусов.
В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +3...+6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+9.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
21:33День народного единства в РФ и отключения света в Крыму: главное за день
21:12Букет за 4 миллиона: школьница отдала аферистам все деньги родителей
21:06Дрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
21:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:55В Севастополе военные отразили атаку с воздуха
20:48Самые сладкие: местные яблоки в Крыму появятся во всех супермаркетах
20:31Глагол "могнуть" мог бы стать кандидатом на слово 2026 года - Институт русистики
20:20В Севастополе звучит воздушная тревога
19:56На Кубани подрядчик взял с заказчика 2,5 млн рублей за неуложеный асфальт
19:37Южные Тауриды: когда над Крымом прольется новый звездопад
19:19"Сварщик – это тот же художник": история наставника чемпионов
18:44Боксер из Севастополя завоевал серебро на всероссийском турнире
18:31Детские сады в Крыму: как будет организована работа
18:06Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:55Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству – Путин
17:47В порту Одесса разбит сухогруз с военным имуществом для ВСУ
17:26Народ России объединился в искренней поддержке героев СВО – Путин
17:20Каникулы в школах Крыма продлили до 9 ноября
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