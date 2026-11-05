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Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России

Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T08:50

2026-11-05T08:50

2026-11-05T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Крыма, акваториями Черного и Азовского морей, а также Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.Накануне вечером в ходе атаки на Севастополь военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.В ночь на четверг ВСУ массированно атаковали дронами Рязанскую область. Пострадал один человек, также повреждены промышленные объекты, частные дома и школа, проинформировал губернатор Павел Малков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаСилы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами РоссииСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто

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черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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