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Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России
Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T08:50
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Крыма, акваториями Черного и Азовского морей, а также Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.Накануне вечером в ходе атаки на Севастополь военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.В ночь на четверг ВСУ массированно атаковали дронами Рязанскую область. Пострадал один человек, также повреждены промышленные объекты, частные дома и школа, проинформировал губернатор Павел Малков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал заправку в Донецке – погиб водитель автобусаСилы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами РоссииСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
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96
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, новости сво, новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО сбили за ночь 496 беспилотников над Крымом и другими регионами – Минобороны

08:50 05.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 20.00 4 ноября до 8.00 5 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Крыма, акваториями Черного и Азовского морей, а также Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.
Накануне вечером в ходе атаки на Севастополь военные сбили две воздушные цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
В ночь на четверг ВСУ массированно атаковали дронами Рязанскую область. Пострадал один человек, также повреждены промышленные объекты, частные дома и школа, проинформировал губернатор Павел Малков.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымЧерное мореАзовское мореНовости СВОНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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