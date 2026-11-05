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Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
" высказал политолог Денис Батурин. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T06:02
2026-11-05T06:02
мнения
денис батурин
украина
политика
европейский союз (ес)
коллективный запад
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Причастность к такому большому процессу, как разрешение украинского кризиса, будет дипломатическим достижением для любой страны, поэтому на фоне текущих событий желание участвовать в переговорном треке тем или иным образом изъявляет немало стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Денис Батурин.В конце октября источник в турецком кабмине сообщил, что Турция готова выступить площадкой для потенциальной встречи президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы украинского режима Владимира Зеленского. В это же время МИД Швейцарии заявили о готовности Берна предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной и оказать иные посреднические услуги, содействия поиску пути к миру между сторонами конфликта. В Москве в очередной раз заявили, что Швейцария утратила посреднический потенциал с потерей нейтрального статуса, когда поддержала антироссийскую политику, отметив, что есть уже довольно большой ряд дружественных России стран, также готовых выступить посредниками.По словам Батурина, у каждой страны свои резоны участвовать в переговорном процессе по Украине, и не всегда эти цели злонамеренны.При этом меркантильными и даже корыстными интересы стран, проявляющих инициативу, безусловно могут являться, отметил он.В частности, Турция, заявляя о готовности видеть себя в этом переговорном треке, видит себя прежде всего не площадкой для переговоров по Украине – сегодня, а знаковым хабом континентального и даже глобального масштаба – завтра, считает политолог.Претендует она не только в региональном, но и, фактически, в континентальном и даже глобальном масштабе на статус такого хаба. Поэтому Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, и затягивает всяческие переговорные процессы в свою страну: конференции, саммиты и так далее и тому подобное", – сказал Батурин.Что же касается Швейцарии, то в статусе посредника Россия "ей отказала не только потому, что по нынешней европейской моде жгут мусорные баки в Цюрихе", добавил политолог."А потому что Швейцария – это Европа, и она присоединилась к санкциям против Российской Федерации", – прокомментировал Батурин.Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявлениеВ заключение, комментируя участие тех или иных стран в переговорах по Украине, он подчеркнул, что "конфликты завершает та сторона, которая побеждает, и любая война кончается тогда, когда одна из сторон не способна дальше вести боевые действия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры по Украине: в США назвали даты и местоКогда закончится конфликт на Украине – прогноз ЛукашенкоУкраина давно стала большой тюрьмой с пытками – мнение из Крыма
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мнения, денис батурин, украина, политика, европейский союз (ес), коллективный запад, сша
Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение

Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение

06:02 05.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Причастность к такому большому процессу, как разрешение украинского кризиса, будет дипломатическим достижением для любой страны, поэтому на фоне текущих событий желание участвовать в переговорном треке тем или иным образом изъявляет немало стран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Денис Батурин.
В конце октября источник в турецком кабмине сообщил, что Турция готова выступить площадкой для потенциальной встречи президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы украинского режима Владимира Зеленского. В это же время МИД Швейцарии заявили о готовности Берна предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной и оказать иные посреднические услуги, содействия поиску пути к миру между сторонами конфликта. В Москве в очередной раз заявили, что Швейцария утратила посреднический потенциал с потерей нейтрального статуса, когда поддержала антироссийскую политику, отметив, что есть уже довольно большой ряд дружественных России стран, также готовых выступить посредниками.
По словам Батурина, у каждой страны свои резоны участвовать в переговорном процессе по Украине, и не всегда эти цели злонамеренны.

"Быть причастным к такому большому процессу, как разрешение украинского кризиса, это будет дипломатическим достижением для любой страны. Ведь это останется в истории. И, конечно, любые дипломаты, которые будут в этом участвовать, хотят записать себя в нее. Это в хорошем смысле, тут ничего такого нет", – сказал Батурин.

При этом меркантильными и даже корыстными интересы стран, проявляющих инициативу, безусловно могут являться, отметил он.
В частности, Турция, заявляя о готовности видеть себя в этом переговорном треке, видит себя прежде всего не площадкой для переговоров по Украине – сегодня, а знаковым хабом континентального и даже глобального масштаба – завтра, считает политолог.
"Турция взяла при Эрдогане курс на превращение себя в некий хаб – и дипломатический, и политический, и энергетический. То есть территорию, где пересекаются очень многие интересы, и, соответственно, от которой будут зависеть очень многие процессы.
Претендует она не только в региональном, но и, фактически, в континентальном и даже глобальном масштабе на статус такого хаба. Поэтому Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, и затягивает всяческие переговорные процессы в свою страну: конференции, саммиты и так далее и тому подобное", – сказал Батурин.
Что же касается Швейцарии, то в статусе посредника Россия "ей отказала не только потому, что по нынешней европейской моде жгут мусорные баки в Цюрихе", добавил политолог.
"А потому что Швейцария – это Европа, и она присоединилась к санкциям против Российской Федерации", – прокомментировал Батурин.
Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции – что значит это заявление
В заключение, комментируя участие тех или иных стран в переговорах по Украине, он подчеркнул, что "конфликты завершает та сторона, которая побеждает, и любая война кончается тогда, когда одна из сторон не способна дальше вести боевые действия".
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МненияДенис БатуринУкраинаПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)Коллективный ЗападСША
 
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Заголовок открываемого материала
06:02Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
00:01Погода в Крыму на четверг
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