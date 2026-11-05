https://crimea.ria.ru/20261105/pervaya-ledi-ssha-peredala-putinu-lichnoe-poslanie-1160814826.html

Первая леди США передала Путину личное послание

Первая леди США передала Путину личное послание - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Первая леди США передала Путину личное послание

Первая леди США Меланья Трамп написала личное послание президенту России Владимиру Путину и попросила спецпредставителя российского лидера по... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T20:10

2026-11-05T20:10

2026-11-05T20:13

меланья трамп

сша

владимир путин (политик)

россия

политика

кирилл дмитриев

гуманитарная миссия в алешках

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Первая леди США Меланья Трамп написала личное послание президенту России Владимиру Путину и попросила спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева передать его. Об этом она заявила на мероприятии в Белом доме, пишет РИА Новости.По словам первой леди США, гуманитарное перемирие в городе Алешки Херсонской области было бы невозможным без участия Путина.В свою очередь Кирилл Дмитриев в ходе встречи Меланьи Трамп с российской и украинской делегациями, посвященной гуманитарной миссии в Алешках, сообщил, что президент России ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по урегулированию украинского кризиса.Дмитриев также передал Меланье Трамп рисунок девочки из Алешек. "В знак признательности мы хотели бы преподнести вам небольшой подарок — рисунок 11-летней Лидии из Алешек, которая вместе со своей семьей решила жить в России, в Туапсе. На этом прекрасном рисунке всего три слова: "Я люблю Меланью“", - отметил главу РФПИ.Первая леди США Меланья Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира.Ранее сообщалось, что Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме 5 ноября представят спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатамиАлешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участиеГуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меланья трамп, сша, владимир путин (политик), россия, политика, кирилл дмитриев, гуманитарная миссия в алешках, новости