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Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
Первая леди США Меланья Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T19:46
2026-11-05T19:57
гуманитарная миссия в алешках
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Первая леди США Меланья Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира. Об этом она заявила на встрече в Белом доме с представителями России и Украины. С российской стороны в нем приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Как отметила первая леди США, к работе по урегулированию гуманитарного кризиса в Алешках она подключилась еще в сентябре текущего года, осознав всю серьезность сложившейся там ситуации.По ее словам, контакты с российской и украинской сторонами носили обширный, профессиональный и детальный характер и строились на тесном сотрудничестве.Также в своем выступлении супруга Дональда Трампа поблагодарила Кирилла Дмитриева за проявленный профессионализм, а Яну Лантратову — за оказание помощи пострадавшим в Алешках.Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывезенным из Алешек людям помогают в Крыму с документами и выплатамиАлешки – гуманитарная миссия: Лантратова поблагодарила Крым за участиеГуманитарные миссии в прифронтовых территориях будут продолжены – Лантратова
алешки
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гуманитарная миссия в алешках, алешки, меланья трамп, сша, украина, россия, новости
Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп

Меланья Трамп назвала гуманитарное перемирие в Алешках основой для более масштабного мира

19:46 05.11.2026 (обновлено: 19:57 05.11.2026)
 
© REUTERS Elizabeth FrantzПервая леди США Мелания Трамп прибывает для выступления после встречи с представителями России и Украины
Первая леди США Мелания Трамп прибывает для выступления после встречи с представителями России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© REUTERS Elizabeth Frantz
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Первая леди США Меланья Трамп выразила надежду, что гуманитарное перемирие в Алешках Херсонской области станет фундаментом для установления более широкого мира. Об этом она заявила на встрече в Белом доме с представителями России и Украины. С российской стороны в нем приняли участие спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Я надеюсь, что (гуманитарная пауза в Алешках — ред.) послужит основой для создания более масштабного мира. Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное", — цитирует Меланью Трамп РИА Новости.

Как отметила первая леди США, к работе по урегулированию гуманитарного кризиса в Алешках она подключилась еще в сентябре текущего года, осознав всю серьезность сложившейся там ситуации.
По ее словам, контакты с российской и украинской сторонами носили обширный, профессиональный и детальный характер и строились на тесном сотрудничестве.
Также в своем выступлении супруга Дональда Трампа поблагодарила Кирилла Дмитриева за проявленный профессионализм, а Яну Лантратову — за оказание помощи пострадавшим в Алешках.
Гуманитарная миссия в херсонских Алешки была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.
В связи с проведением операции в районе Алешек вводили "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября до 23.59 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что все обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области были соблюдены обеими сторонами – операция прошла без инцидентов.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Мелании Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.
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Гуманитарная миссия в АлешкахАлешкиМеланья ТрампСШАУкраинаРоссияНовости
 
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