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Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261105/pamyatnik-admiralu-nakhimovu-v-sevastopole--k-godovschine-vossozdaniya-1150677166.html
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T08:21
2026-11-05T07:31
инфографика
история
севастополь
памятники севастополя
адмирал павел нахимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена воссоздание того или иного памятника – история не уникальная. А вот в СССР такой случай – уникальный.Впервые монумент герою Нахимову установили в честь 450-летия Синопского сражения, в ноябре 1898 года. Его авторы – генерал Александр Биндерлинг и скульптор Иван Шредер – тот самый, который в Севастополе поставил еще два памятника героям Крымской войны – адмиралу Корнилову и возглавлявшему инженерную оборону Севастополя Тотлебену.На открытии присутствовал лично император Николай II и немногие оставшиеся в живых участники Крымской кампании и обороны Севастополя.Еще в 1924 году севастопольский горисполком предложил перелить скульптуру великого флотоводца в статую вождя мирового пролетариата.Четыре года спустя величественный памятник в самом центре Севастополя демонтировали в соответствии с декретом Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции".На постаменте, как водится, установили фигуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который простоял недолго – его снесли оккупировавшие Севастополь во время Великой Отечественной фашисты. Правда, временного Ленина снова установили после войны, но при подготовке к празднованию 100-летия Севастопольской обороны Севастопольский горсовет принял решение построить памятник Ульянову в другом месте и более масштабный, а на площади напротив Графской пристани снова установить монумент адмиралу – защитнику Севастополя.Авторами возрожденного монумента стали пятикратный обладатель Сталинской премии скульптор Николай Томский и архитектор Александр Арефьев. Новая бронзовая фигура адмирала имела несколько отличий от того, что был установлен в XIX веке: Нахимова повернули лицом к городу, а вместо турецкой сабли на пояс "повесили" палаш. Также монументу добавили многофигурные горельефы на основании, свидетельствующие о жизненном и гражданском подвиге адмирала, сложившего голову за Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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история, севастополь, памятники севастополя, адмирал павел нахимов, инфографика
Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания

В Севастополе 5 ноября 1959 года воссоздали памятник адмиралу Нахимову – инфографика

08:21 05.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. 5 ноября 1959 года в Севастополе второй раз на том же самом месте поставили памятник великому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову. В более поздние времена воссоздание того или иного памятника – история не уникальная. А вот в СССР такой случай – уникальный.
Впервые монумент герою Нахимову установили в честь 450-летия Синопского сражения, в ноябре 1898 года. Его авторы – генерал Александр Биндерлинг и скульптор Иван Шредер – тот самый, который в Севастополе поставил еще два памятника героям Крымской войны – адмиралу Корнилову и возглавлявшему инженерную оборону Севастополя Тотлебену.
На открытии присутствовал лично император Николай II и немногие оставшиеся в живых участники Крымской кампании и обороны Севастополя.
Еще в 1924 году севастопольский горисполком предложил перелить скульптуру великого флотоводца в статую вождя мирового пролетариата.
"На площади им. III Интернационала – руководителя пролетариев всего мира – не может быть памятника царскому адмиралу", – писали в севастопольской газете "Маяк коммуны".
Четыре года спустя величественный памятник в самом центре Севастополя демонтировали в соответствии с декретом Совнаркома "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции".
На постаменте, как водится, установили фигуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, который простоял недолго – его снесли оккупировавшие Севастополь во время Великой Отечественной фашисты. Правда, временного Ленина снова установили после войны, но при подготовке к празднованию 100-летия Севастопольской обороны Севастопольский горсовет принял решение построить памятник Ульянову в другом месте и более масштабный, а на площади напротив Графской пристани снова установить монумент адмиралу – защитнику Севастополя.
Авторами возрожденного монумента стали пятикратный обладатель Сталинской премии скульптор Николай Томский и архитектор Александр Арефьев. Новая бронзовая фигура адмирала имела несколько отличий от того, что был установлен в XIX веке: Нахимова повернули лицом к городу, а вместо турецкой сабли на пояс "повесили" палаш. Также монументу добавили многофигурные горельефы на основании, свидетельствующие о жизненном и гражданском подвиге адмирала, сложившего голову за Севастополь.
Памятник адмиралу Нахимову – инфографикаПамятник адмиралу Нахимову – инфографика
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ИнфографикаИсторияСевастопольПамятники СевастополяАдмирал Павел Нахимов
 
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