https://crimea.ria.ru/20261105/novye-regiony-rossii-perenimayut-opyt-kurortolecheniya-v-krymu--1160811818.html

Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в Крыму

Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в Крыму - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в Крыму

Ученые, представители образовательных учреждений, управленцы санаторной сферы собрались в Ялте на научную конференцию, посвященную стратегии развития курортного РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T18:48

2026-11-05T18:48

2026-11-05T18:48

новости крыма

новости

новые регионы россии

крым курортный

ялта

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160812042_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_ab4949595269587adf3edad01608fd56.jpg

ЯЛТА, 5 ноя – РИА Новости Крым. Ученые, представители образовательных учреждений, управленцы санаторной сферы собрались в Ялте на научную конференцию, посвященную стратегии развития курортного дела и медицинской реабилитации в исторических регионах юга России – не только Крыма, но и Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Подобные научные конференции академический НИИ им. Сеченова в Ялте проводил и ранее, в доковидный период. Сейчас одно из старейших научных учреждений вернулось к практике объединять научные и практические сообщества.И подчеркнул, что задача – дать санаториям методическую базу. Она есть и по пляжам, и по лечению у моря, есть новые методики водородотерапии, озонотерапии. "Мы готовы помочь и выступить площадкой для общения", – сказал Северин.Институт в Ялте действительно уникален, как и его наработки. Он – старейший в России, основан еще в Российской империи и с той поры занимается темой курортологии и реабилитации человека. Значительная часть методов физиотерапии, применяемых сейчас в странах СНГ, разработана в его стенах.Знают об институте и за рубежом. Вот и в этой конференции принимают участие иностранные ученые – из Сербии и США.В НИИ работают 18 врачей, из которых восемь кандидатов наук, пять докторов наук, порядка 30 научных сотрудников. Они разрабатывают новые, уникальные методы реабилитации. Например, на базе института восстанавливаются страдающие от аллергии на пыльцу березы, которых множество в странах СНГ.Реабилитация пациентов с посковидным синдромом, продление активного долголетия, восстановление, в том числе и психологическое, ветеранов СВО – задач перед учеными и медиками стоит множество.По его словам, так как сейчас Мелитополь взял на себя обязанности регионального медицинского центра Запорожья, области остро нужны медицинские кадры, в том числе и реабилитологи. "У нас есть большие площади рекреационных зон. Это курорты города Бердянск. Есть у нас Кирилловка, Приморск. И, что самое характерное – 70% побережья Азовского моря не освоено. А у института есть наработки, передовые позиции, которые нам сегодня нужны", – сказал Емельяненко.Разработать комплекс практических решений, способствующих развитию курортологии, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации на юге России, вывести это лечение на качественно новый уровень, наладить межрегиональные связи и является главной целью этой научной конференции. Все это послужит развитию здравоохранения и будет способствовать сохранению здоровья нации и укреплению научного сотрудничества, убеждены организаторы научного мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории в программы детской реабилитации включат занятия на пляжеСтратегию развития спортивной медицины утвердили в РФ – что это значитРоссии необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение

новые регионы россии

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости, новые регионы россии, крым курортный, видео, ялта