https://crimea.ria.ru/20261105/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-5-noyabrya-1160787120.html
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября
В Крыму всю ночь сохранялась угроза атаки беспилотников. Движение транспорта на Крымском мосту приостанавливали на час. В Севастополе звучали сирены воздушной... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T06:35
2026-11-05T06:35
2026-11-05T06:35
крым
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохранялась угроза атаки беспилотников. Движение транспорта на Крымском мосту приостанавливали на час. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:49. В Главном управлении МЧС России по Крыму призывали быть особенно внимательными жителей северных и центральных районов полуострова. Угроза воздушных ударов действовала в течение всей ночи и была отменена в 6:04.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в 3:43. Ограничения действовали в течение часа. К утру четверга мостовой переход работает в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра нет.В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 3:30. Угрозу сняли спустя полчаса.В 1:32 город был запитан электроэнергией. По данным Севастопольэнерго, режим временного ограничения электроснабжения снят для всех потребителей до следующей команды на ввод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохранялась угроза атаки беспилотников. Движение транспорта на Крымском мосту приостанавливали на час. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:49. В Главном управлении МЧС России по Крыму призывали быть особенно внимательными жителей северных и центральных районов полуострова. Угроза воздушных ударов действовала в течение всей ночи и была отменена в 6:04.
Крымский мост закрывали для проезда транспорта в 3:43. Ограничения действовали в течение часа. К утру четверга мостовой переход работает в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра нет.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 3:30. Угрозу сняли спустя полчаса.
В 1:32 город был запитан электроэнергией. По данным Севастопольэнерго, режим временного ограничения электроснабжения снят для всех потребителей до следующей команды на ввод.
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