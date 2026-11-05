https://crimea.ria.ru/20261105/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-5-noyabrya-1160787120.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 5 ноября

В Крыму всю ночь сохранялась угроза атаки беспилотников. Движение транспорта на Крымском мосту приостанавливали на час. В Севастополе звучали сирены воздушной... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T06:35

2026-11-05T06:35

2026-11-05T06:35

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь сохранялась угроза атаки беспилотников. Движение транспорта на Крымском мосту приостанавливали на час. В Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 22:49. В Главном управлении МЧС России по Крыму призывали быть особенно внимательными жителей северных и центральных районов полуострова. Угроза воздушных ударов действовала в течение всей ночи и была отменена в 6:04.Крымский мост закрывали для проезда транспорта в 3:43. Ограничения действовали в течение часа. К утру четверга мостовой переход работает в штатном режиме, очередей перед пунктами досмотра нет.В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 3:30. Угрозу сняли спустя полчаса.В 1:32 город был запитан электроэнергией. По данным Севастопольэнерго, режим временного ограничения электроснабжения снят для всех потребителей до следующей команды на ввод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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