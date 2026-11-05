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Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе утром в четверг остановили рейсы парома из-за непогоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:08
2026-11-05T07:08
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транспорт
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг остановили рейсы парома из-за непогоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.В четверг на всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. В Севастополе, по прогнозам синоптиков, дует северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем в регионе ожидается до +9 градусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили паром

07:08 05.11.2026
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг остановили рейсы парома из-за непогоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Паром приостанавливает работу в 07:00 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
В четверг на всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 метров в секунду.
В Севастополе, по прогнозам синоптиков, дует северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем в регионе ожидается до +9 градусов.
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