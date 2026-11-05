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Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе утром в четверг остановили рейсы парома из-за непогоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:08
2026-11-05T07:08
2026-11-05T07:08
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в четверг остановили рейсы парома из-за непогоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.В четверг на всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. В Севастополе, по прогнозам синоптиков, дует северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем в регионе ожидается до +9 градусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановили паром