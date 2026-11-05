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Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:40
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атаки всу на крым
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Крыму объявили угрозу ракетной атаки.Как сообщалось, средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом сбили беспилотники

Силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России 35 дронов ВСУ за 12 часов

20:40 05.11.2026 (обновлено: 20:41 05.11.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей, Краснодарского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму объявили угрозу ракетной атаки.
Как сообщалось, средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.
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Атаки ВСУ на КрымНовости СВОПВОМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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