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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T20:40
2026-11-05T20:40
2026-11-05T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Крыму объявили угрозу ракетной атаки.Как сообщалось, средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом сбили беспилотники
Силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России 35 дронов ВСУ за 12 часов
20:40 05.11.2026 (обновлено: 20:41 05.11.2026)