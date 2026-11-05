https://crimea.ria.ru/20261105/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1160815109.html

Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T20:40

2026-11-05T20:40

2026-11-05T20:41

атаки всу на крым

новости сво

пво

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили над Крымом и еще шестью другими регионами России 35 беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Крыму объявили угрозу ракетной атаки.Как сообщалось, средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 496 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за сутки Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя