Рейтинг@Mail.ru
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261105/na-solntse-voznikla-krupnaya-koronalnaya-dyra-kogda-zhdat-magnitnuyu-buryu-1160791450.html
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:45
2026-11-05T10:45
солнце
космос
магнитные бури
новости
институт солнечно-земной физики
земля
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160791338_0:0:1509:848_1920x0_80_0_0_748d12dc5506fbb0174def0752550678.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отмечают ученые, наблюдаемая корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров является одной из самых крупных, которые формировались на светиле в этом году. Дыра довольно сильно изменит космическую погоду и принесет на Землю магнитную бурю.На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при других — лишь эпизодические возмущения.Полная стабилизация магнитного поля произойдет не ранее второй половины будущей недели, в районе 13–14 ноября, добавили в лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/05/1160791338_0:0:1131:848_1920x0_80_0_0_9c512e1f64b5ef348b8ad2ee22f0f0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, космос, магнитные бури, новости, институт солнечно-земной физики, земля
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю

На Землю обрушится многодневная магнитная буря из-за крупнейшей корональной дыры на Солнце

10:45 05.11.2026
 
© xras.ruНа Солнце возникла крупная корональная дыра
На Солнце возникла крупная корональная дыра
© xras.ru
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как отмечают ученые, наблюдаемая корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров является одной из самых крупных, которые формировались на светиле в этом году. Дыра довольно сильно изменит космическую погоду и принесет на Землю магнитную бурю.
"В ночь на субботу, 7 ноября, планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее пяти суток, то есть до середины будущей недели", - говорится в сообщении.
На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при других — лишь эпизодические возмущения.
Полная стабилизация магнитного поля произойдет не ранее второй половины будущей недели, в районе 13–14 ноября, добавили в лаборатории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Грозит ли Земле попадание в черную дыру
 
СолнцекосмосМагнитные буриНовостиИнститут солнечно-земной физикиЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09"Иишка" и "Воздухан": лингвисты назвали претендентов на слово года
10:57Украина воюет не только с Россией – эксперт
10:45На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
10:34В Севастополе главбух похитила пять млн рублей у судоремонтных предприятий
10:28Крымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
10:19В Крыму полностью восстановлено движение электричек
10:11Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге
10:06Феодосия и семь пригородных населенных пунктов обесточены
09:59Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
09:49В Севастополе снова ограничено электроснабжение
09:42Как итоги выборов в США отразятся на интересах России
09:31В Темрюкском районе Кубани горит здание на АЗС из-за падения обломков дрона
09:03На Крым в четверг обрушится штормовой ветер
08:50Почти 500 беспилотников сбили ночью над Крымом и другими регионами России
08:46Энергодефицит в Крыму: ограничения продолжают действовать в четверг
08:21Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
08:06Удары по Украине: разбит логистический терминал и электроподстанция
07:47ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа
07:34Бензин в Крыму: где заправиться топливом в четверг
07:26Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
Лента новостейМолния