https://crimea.ria.ru/20261105/na-solntse-voznikla-krupnaya-koronalnaya-dyra-kogda-zhdat-magnitnuyu-buryu-1160791450.html

На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю

На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 05.11.2026

На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю

Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:45

2026-11-05T10:45

2026-11-05T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отмечают ученые, наблюдаемая корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров является одной из самых крупных, которые формировались на светиле в этом году. Дыра довольно сильно изменит космическую погоду и принесет на Землю магнитную бурю.На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при других — лишь эпизодические возмущения.Полная стабилизация магнитного поля произойдет не ранее второй половины будущей недели, в районе 13–14 ноября, добавили в лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру

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солнце, космос, магнитные бури, новости, институт солнечно-земной физики, земля