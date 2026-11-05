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На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 05.11.2026
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:45
2026-11-05T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отмечают ученые, наблюдаемая корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров является одной из самых крупных, которые формировались на светиле в этом году. Дыра довольно сильно изменит космическую погоду и принесет на Землю магнитную бурю.На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при других — лишь эпизодические возмущения.Полная стабилизация магнитного поля произойдет не ранее второй половины будущей недели, в районе 13–14 ноября, добавили в лаборатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаГрозит ли Земле попадание в черную дыру
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солнце, космос, магнитные бури, новости, институт солнечно-земной физики, земля
На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурю
На Землю обрушится многодневная магнитная буря из-за крупнейшей корональной дыры на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Образовавшаяся на Солнце очень крупная корональная дыра может стать причиной магнитной бури, которая обрушится на землю на выходных и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как отмечают ученые, наблюдаемая корональная дыра с поперечным размером около миллиона километров является одной из самых крупных, которые формировались на светиле в этом году. Дыра довольно сильно изменит космическую погоду и принесет на Землю магнитную бурю.
"В ночь на субботу, 7 ноября, планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее пяти суток, то есть до середины будущей недели", - говорится в сообщении.
На данный момент заметные бури прогнозируются в момент первого пересечения фронта быстрого потока плазмы, то есть ночью 7 ноября. Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При одних вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при других — лишь эпизодические возмущения.
Полная стабилизация магнитного поля произойдет не ранее второй половины будущей недели, в районе 13–14 ноября, добавили в лаборатории.
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